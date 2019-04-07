Футбол

Румменигге покинет «Баварию» в 2021 годуМатч ТВ 15:50

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что покинет клуб в 2021 году.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Румменигге покинет «Баварию» после 30 лет работы в клубе

Sport24.ru17:11

СМИ: Румменигге покинет «Баварию» по окончании сезона 2020/2021. Его заменит Кан

Спорт-Экспресс15:10

Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году

Матч ТВ15:50

Румменигге покинет «Баварию» в 2021 году

Sportbox.RU15:50

Румменигге покинет «Баварию» по окончании сезона-2020/2021

Газета.Ru15:50

Румменигге: «Кан сменит меня на посту председателя правления „Баварии“»

Soccer.ru16:03

Румменигге анонсировал свой уход из «Баварии»

Евро-футбол.ру17:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Житель Воронежской области два года получал пенсию в 150 тыс. рублей

Житель Воронежской области около двух лет получал пенсию в размере 150 тыс. рублей благодаря мошенническим схемам своей дочери.
Обновлено в 15:25
Шоу-бизнес

Звезда «Счастливы вместе» Дарья Сагалова родила третьего ребенка

33-летняя звезда сериала "Счастливы вместе" Дарья Сагалова в третий раз стала мамой.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой впервые появилась на публике после похорон мамы

Недавно Вера впервые после трагедии появилась перед большой аудиторией.
Обновлено в 08:30
Происшествия

При пожаре в Подмосковье погибли два человека

При пожаре в частном жилом доме в городском округе Орехово-Зуево Московской области погибли два человека.
Обновлено в 03:00
Политика

МИД Венгрии вызвал посла Украины

Украинского посла в Венгрии Любовь Непал вызвали в ведомство для разбирательств. Хунор ездит по миру с румынским дипломатическим паспортом.
Обновлено в 09:27
Хоккей

СКА сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Обновлено в 13:08
Экономика

В Системе быстрых платежей Центробанка произошел сбой

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 13:05
Футбол

Каррера жестко отреагировал на критику Федуна

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера высказался относительно критики в его адрес со стороны члена совета директоров клуба Андрея Федуна, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 14:50
Происшествия

Выжившие моряки рассказали о гибели подлодки «Комсомолец»

Торжественно-траурные мероприятия, посвященные 30-й годовщине гибели атомной подводной лодки 3-го поколения «Комсомолец» в Норвежском море, проходят в России 7 апреля.
Обновлено в 04:11
Общество

В Москве на 8 апреля объявили желтый уровень погодной опасности

Синоптики объявили желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье 8 апреля.
Обновлено в 05:27
Футбол

Агент Влашича рассказал о желании Николы остаться в ЦСКА

Агент подчеркнул, что сам Никола хочет остаться в ЦСКА, но в первую очередь армейцы должны договориться с "Эвертоном".
Обновлено в 16:28
Политика

Порошенко посмертно наградил орденом пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о посмертном награждении орденом пулеметчицы ВСУ Яны Червоной, имевшей позывной Ведьма.
Обновлено в 10:40
Политика

Супруга Порошенко скрывала, что родилась на ядерном полигоне

Обновлено в 13:20
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Свежайшее фото артистки, размещенное сегодня в Instagram отраслевого журналиста Артура Гаспаряна, стяжало "лайки" и одобрительные комментарии, в духе "Ого, как хорошо выглядит", "Будто снова юная" и "Браво, Алла".
Обновлено в 08:52
Политика

Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский рассказал, как будет решать ситуацию в Донбассе, если станет президентом.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

На Украине похвастались ракетами, способными долететь до Севастополя

Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков прокомментировал украинскому блогеру Владимиру Бучко испытания нового ракетного комплекса "Нептун".
Обновлено в 16:58
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью

Обновлено в 14:47
Кино

Актеру Джеки Чану исполнилось 65

Известный киноактер Джеки Чан, исполнивший десятки ролей в комедийных боевиках, отмечает 65-летие, сообщает 7 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 11:28
Политика

Совет Европы пригрозил потрясениями из-за выхода России из организации

Чтобы избежать приостановки членства или полного выхода России из организации и создания «новой разделительной линии» на континенте, Москва, как считает глава организации, должна восстановить свои избирательные права в Совете Европы, несмотря на продолжающийся конфликт на Украине.
Обновлено в 16:23
Музыка

YouTube заблокировал клип «На заре» группы «Альянс»

Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес

Актрису Аллу Демидову госпитализировали

Народная артистка России Алла Демидова проходит плановое обследование в медицинском учреждении, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Гоголь-центра".
Обновлено в 12:34
Политика

Посольство: пострадавший в Эймсбери не просил Россию о медобследовании

Британец Чарли Роули, который пострадал в результате инцидента в Эймсбери, не обращался к российской стороне с просьбой о проведении медицинского обследования.
Обновлено в 17:45
Общество

На улице Блохина появилось общественное пианино

Инструмент накрыли пленкой, обезопасив его тем самым от непредвиденных осадков.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Стреляющий дровами танк Т-80 попал на видео

Появились кадры необычного тестирования обновленной пушки российского танка Т-80.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Умерла вдова Валерия Золотухина

Тамара Золотухина, жена выдающегося актера Валерия Золотухина, скончалась 6 апреля в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

В Эстонии начинаются крупнейшие в мире учения по кибербезопасности

Крупнейшие в мире учения по кибербезопасности Locked Shields 2019 ("Закрытые щиты" 2019) в понедельник начинаются в Эстонии, сообщила пресс-служба таллинского Центра киберзащиты НАТО.
Обновлено в 17:44
Футбол

«ПСЖ» избежал поражения от «Страсбурга» в матче чемпионата Франции

"Пари Сен-Жермен" вырвал ничью в матче 31-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
Авто

Два повода не оплачивать бак «до полного» на АЗС

Главной опасностью, из-за которой не стоит заправляться на АЗС до полного бака, считается возможность махинации с топливом.
Обновлено в 11:14
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Футбол

Роналду продемонстрировал вокальные способности

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился с подписчиками в «Инстаграме» своими вокальными способностями.
Обновлено в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Карл-Хайнц Румменигге
Немецкий футболист
Немецкий футболист, нападающий. Большую часть своей карьеры выступал за футбольный клуб «Бавария», в составе которого по два раза становился чемпионом Германии и обладателем национального кубка, дважды завоёвывал Кубок европейских чемпионов, а также стал обладателем Межконтинентального кубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное