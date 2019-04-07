Футбол
Румменигге покинет «Баварию» в 2021 годуМатч ТВ вчера в 15:50
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подтвердил, что покинет клуб в 2021 году.
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СМИ: Румменигге покинет «Баварию» по окончании сезона 2020/2021. Его заменит Кан
Спорт-Экспрессвчера в 15:10
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