Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на ПорошенкоКомсомольская правда 04:33

Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства.

Генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что руководство украинского телеканала намерено подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.

Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на Порошенко

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