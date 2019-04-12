Политика
Руководство телеканала «1+1» подаст в суд на ПорошенкоКомсомольская правда 04:33
Генеральный директор группы 1+1 Media Александр Ткаченко сообщил, что руководство украинского телеканала намерено подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.
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Телеканал подаст в суд на президента Петра Порошенко за обвинения в адрес канала, после того, как он позорно ворвался в эфир частной кампании, пользуясь статусом главы государства.
— Александр Ткаченко, украинский продюсерКрасная весна 04:06
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