Политика
Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДОНаша версия 08:34
Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО. О позиции учреждения сообщает адвокат россиянки Сергей Бадамшин, передает ТАСС.
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Происшествия
В Соборе Парижской Богоматери начался пожар
Обновлено в 13:38
Политика
Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter посоветовал компании Boeing не только устранить неполадки, ставшие причиной катастроф самолетов Boeing 737 MAX, но и изменить само название этой модели.
Обновлено в 10:46
Авто
На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line
Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.
Обновлено в 09:47
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Политика
Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области
Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.
Обновлено в 11:10
Наука
5 основных правил по уходу за улыбкой
Не все умеют правильно подобрать средства по уходу за полостью рта, и чаще всего здесь необходима консультация специалиста.
Обновлено 12 апреля в 06:24
Авто
Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц
На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж
Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.
Обновлено в 08:00
Экономика
Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг
Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.
Обновлено в 13:01
Политика
В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ
Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).
Обновлено в 12:36
Энергетика
Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ
Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.
Обновлено в 12:41
Политика
Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.
Обновлено в 12:12
Автоспорт
Ралли «Дакар» пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии
Официальный сайт гонки "Дакар" сообщает, что в 2020 году ралли-рейд будет проходить в Саудовской Аравии.
Обновлено в 09:23
Спорт
Экс-ученица Тутберидзе покинула академию Плющенко
Обновлено в 10:41
Происшествия
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Пилоты самолета easyJet совершили экстренную посадку, а затем улетели без пассажиров.
Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес
Известный актер сбросил к юбилею 100 килограммов
Обновлено в 13:34
Шоу-бизнес
Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона
Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.
Обновлено в 02:06
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Космос
Твёрдый грунт стал причиной поломки бура на марсоходе
Обновлено в 05:39
Музыка
Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления
Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».
Обновлено в 01:38
Хоккей
Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков
Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.
Обновлено в 13:18
Кино
Собянин поздравил с юбилеем актрису Ольгу Волкову
Обновлено в 03:21
Политика
Российские специалисты проверяют египетские аэропорты
Обновлено в 06:43
Авто
Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае
Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.
Обновлено в 10:09
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Политика
В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму
В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.
Обновлено в 13:06
Происшествия
В Туве после побега заключенных завели дело на полицейского
Следственные органы Республики Тыва после побега арестованных из изолятора временного содержания (ИВС) возбудили уголовное дело о халатности.
Обновлено в 08:06