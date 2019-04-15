Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДОНаша версия 08:34

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО. О позиции учреждения сообщает адвокат россиянки Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Политика Трамп посоветовал переименовать Boeing 737 MAX Президент США Дональд Трамп в своем Twitter посоветовал компании Boeing не только устранить неполадки, ставшие причиной катастроф самолетов Boeing 737 MAX, но и изменить само название этой модели.

Авто На заводе в Казахстане приступили к сборке KIA Rio X-Line Предприятие «Азия Авто», расположенное на территории Казахстана, приступило к сборке кроссоверообразного хэтчбека KIA Rio X-Line.

Общество Названы проблемы при утилизации мусора в России Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.

Политика Кремль подготовил план упрощенной выдачи паспортов гражданам ДНР и ЛНР Кто и как сможет получить паспорта По словам источников РБК, ожидается, что согласно президентскому указу жители ДНР и ЛНР смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре — без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России более пяти лет.

Происшествия Мертвого крокодила нашли в лесу в Оренбургской области Полиция Оренбургской области проводит проверку после обнаружения в лесу мертвого крокодила.

Наука 5 основных правил по уходу за улыбкой Не все умеют правильно подобрать средства по уходу за полостью рта, и чаще всего здесь необходима консультация специалиста.

Авто Купеобразный кроссовер Volkswagen Teramont стал серийным На автосалоне в Шанхае состоялась премьера купеобразного кроссовера Volkswagen Teramont X. От прошлогоднего концепта Atlas Cross Sport и обычного «Терамонта» новинка отличается измененным дизайном экстерьера и оформлением салона.

Происшествия Головой о стену: в Красноярске учительница избила двух восьмиклассниц На кадрах, которые сняли их сверстники, видно, что произошла перепалка учителя с одной из школьниц, а когда вторая за нее заступилась, преподаватель схватила ее за волосы и стала бить головой о стену и парту.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин кардинально сменил имидж Напомним, что юрист Элина Мазур заявляла, якобы Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская занимаются эскортом.

Экономика Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.

Политика В новой церкви Украины заявили о переходе 500 общин УПЦ Пресс-служба Православной церкви Украины заявила, что к новой церкви решили присоединиться более 500 общин канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Энергетика Туркмения возобновила поставки природного газа в Россию, пишут СМИ Туркмения в понедельник после трехлетнего перерыва возобновила поставки природного газа в Россию, сообщает туркменский новостной сайт "Ориент", со ссылкой на источник в нефтегазовой сфере Туркменистана.

Политика Против Зеленского завели дело о растрате бюджетных денег Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате против лидера президентской гонки на Украине Владимира Зеленского.

Автоспорт Ралли «Дакар» пройдет в 2020 году в Саудовской Аравии Официальный сайт гонки "Дакар" сообщает, что в 2020 году ралли-рейд будет проходить в Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Роды Саши Савельевой обошлись ей в 1,5 миллиона Стоимость пребывания в перинатальном центре для певицы составила полтора миллиона рублей.

Музыка Солистку группы Serebro экстренно госпитализировали после выступления Солистке нового состава группы Serebro Ирине Титовой стало плохо после выступления на концерте «Партийная зона МУЗ-ТВ».

Хоккей Умер бывший хоккеист Дмитрий Набоков Бывший хоккеист Дмитрий Набоков скончался в Новосибирске после продолжительной болезни.

Авто Mercedes-Benz Concept GLB дебютировал в Шанхае Компания Mercedes-Benz на автосалоне в Шанхае представила прототип нового кроссовера — модель Concept GLB.

Единоборства Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".

Политика В штабе Зеленского не признают референдум в Крыму В пресс-службе кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского сказали, что не признают воссоединение Крыма с Россией, что стало возможным после референдума на полуострове 2014 года.