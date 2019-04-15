Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДОНаша версия 08:34

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО. О позиции учреждения сообщает адвокат россиянки Сергей Бадамшин, передает ТАСС.

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

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