Глава минэкономразвития Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в государственных компаниях и их дочерних обществах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Руководство госкомпаний могут уволить за невыполнение KPI

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