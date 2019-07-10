Экономика
Руководство госкомпаний могут уволить за невыполнение KPIПраво.ру вчера в 12:41
Глава минэкономразвития Максим Орешкин ужесточил контроль за внедрением и выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в государственных компаниях и их дочерних обществах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Орешкин пригрозил руководству госкомпаний увольнениями из-за невыполнения KPI
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Минэкономразвития пригрозило увольнением руководству госкомпаний на невыполнение KPI
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