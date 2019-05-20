Футбол

Руководство «Ювентуса» еще не определилось с преемником АллегриМатч ТВ 04:25

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил о том, что руководство туринского клуба еще не контактировало с кандидатами на пост главного тренера команды.
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«Ювентус» не торопится с поиском нового тренера клуба

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Павел Недвед: Причин для увольнения Аллегри не было

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В «Ювентусе» сообщили, что не делали предложения ни одному тренеру

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Руководство «Ювентуса» еще не определилось с преемником Аллегри

Матч ТВ04:25

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Спорт-Экспресс03:40

Недвед: «„Ювентус“ еще не решил, кто будет новым тренером»

Soccer.ruвчера в 17:22
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Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос на 9%

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Павел Недвед
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Чешский футболист. Один из самых успешных чешских футболистов в истории, игравший в итальянском чемпионате за «Лацио» и «Ювентус» и выигравший с ними множество трофеев. Считается одним из сильнейших полузащитников своего времени, и был удостоен за свою игру Золотого Мяча 2003 года, как лучший игрок сезона. Был известен своей выносливостью и удачными фланговыми проходами. Болельщиками «Ювентуса» был прозван за это «Чешской Фурией». Недвед завершил карьеру игрока в 2009 году после 19 проведённых сезонов в профессиональном футболе. Был признан лучшим игроком в истории чемпионата Чехии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
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