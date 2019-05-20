Футбол
Руководство «Ювентуса» еще не определилось с преемником АллегриМатч ТВ 04:25
Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед заявил о том, что руководство туринского клуба еще не контактировало с кандидатами на пост главного тренера команды.
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Политика
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Обновлено в 03:48
Музыка
Лазарев занял третье место на «Евровидении-2019»
Обновлено 18 мая в 19:03
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Политика
Китай обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать
Официальный представитель МИД Китая Лун Кан призвал Huawei защищать свои права после отказа Google сотрудничать, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:52
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия
На Урале пять человек погибли после падения автомобиля с моста в реку
Сообщается, что водитель 1982 года вождения съехал с моста и опрокинулся в пойму реки Реж на автомобиле ВАЗ-21053 («пятерка»).
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Рынок автомобилей с пробегом в апреле вырос на 9%
Обновлено в 01:25
Космос
Роскосмос показал песчаную бурю с борта МКС
Обновлено 17 мая в 15:29
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Авто
В России начинается серийное производство электромобилей
Группа компаний ZETTA спроектировала и подготовила к серийному выпуску свой нашумевший электрокар.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Кошевой на инаугурации заявил, идет ли он в реальную политику вслед за Зеленским: видео
Как сообщает издание liga.net, Евгений Кошевой приехал на церемонию инаугурации своего друга и коллеги Владимира Зеленского, где и рассказал, свои ближайшие планы на будущее, передает LigaNews.
Обновлено в 03:44
Финансы
Ставка 1-го купона по облигациям Якутии на 7 млрд рублей составит 8,59% годовых
Ставка 1-го купона по облигациям Республики Саха (Якутия) 2019 года установлена по итогам сбора заявок в размере 8,59% годовых, говорится в приказе Минфина региона.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин готовит Виталину Цымбалюк-Романовскую к большой сцене
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не перестают удивлять публику.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы
Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
Накануне Пашинян на своей странице в фейсбуке призвал жителей страны заблокировать с утра 20 мая здания всех судов в Армении после того, как ереванский суд общей юрисдикции вынес решение об освобождении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.
Обновлено в 02:37
Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
Обновлено в 04:09
Политика
Зеленский начал свою инаугурационную речь с шутки
Новый президент Украины Владимир Зеленский начал свое выступление в качестве гаранта соблюдения положений конституции с небольшой шутки.
Обновлено в 04:16
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Политика
Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку
Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Наука
Раскрыта тайна происхождения Бермудских островов
Международная группа ученых установила, какие процессы привели к формированию Бермудских островов.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Американец 10 лет снимал детское порно в России
Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Айре Лэнгу и его помощнице, которые снимали и распространяли порно с участием подростков.
Обновлено в 04:50
Финансы
Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%
Если инфляция будет до 4%, ипотечные ставки могут составить 7–8% годовых, заявил господин Греф.
Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес
Супруг Леры Кудрявцевой впервые показал лицо их дочери
48-летняя Лера Кудрявцева в августе 2018-го родила супругу, 31-летнему хоккеисту Игорю Макарову дочь Марию.
Обновлено в 04:56