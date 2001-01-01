Общество
Руководство ВНИИЭФ признало, что под Северодвинском взорвался ядерный источник питанияНижний Новгород on-line 03:50
Вчера руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ дало интервью саровскому ТРК "Канал-16", в котором, помимо принесённых соболезнований, сделало ряд громких заявлений о произошедшем. Так, научный руководитель РФЯЦ Вячеслав Соловьев сообщил весьма пугающие вести.
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Руководство ВНИИЭФ признало, что под Северодвинском взорвался ядерный источник питания
Нижний Новгород on-line03:50
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» продолжил работу после корпоративного отпуска
Обновлено в 01:03
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Кино
Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 07:27
Политика
Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»
Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64
Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию танков Т-64.
Обновлено в 08:11
Авто
Бренд Audi Sport показал тизер новой модели RS-семейства
Опубликованное тизерное изображение, похоже, демонстрирует новый Audi RS6 Avant.
Обновлено в 03:45
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Музыка
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Black Star
Вторым хедлайнером Дня города в Екатеринбурге станет артист Олег Терновой.
Обновлено в 07:27
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал взрыв на полигоне под Архангельском
Ученые из Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (город Саров Нижегородской области) погибли при взрыве в военной части у Северодвинска во время испытаний нового специзделия.
Обновлено в 09:01
Политика
Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Обновлено в 08:59
Общество
ФБК: внук члена ЦИК Эбзеева в 4 года купил квартиру за 500 млн рублей
Внук члена ЦИК Бориса Эбзеева Артур оказался владельцем квартиры за 500 млн рублей и дома на Рублевке, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено вчера в 16:53
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Общество
В Благовещенске выросли сугробы из мертвых мотыльков
Обновлено в 04:39
Здоровье
В Никарагуа начали прививать от гриппа российской вакциной
В Никарагуа начали прививать местных жителей вакциной Mechnikov, которая была создана на совместном российско-никарагуанском предприятии.
Обновлено в 09:19
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
Порошенко получил еще две повестки на допрос в сентябре
Юрист Андрей Портнов рассказал о возбуждении еще нескольких дел в отношении бывшего президента Украины Петр Порошенко получил еще две повестки на допросы, которые состоятся в сентябре.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Озил и Колашинац находятся под круглосуточной охраной
Полузащитники «Арсенала» Месут Озил и Сеад Колашинац в настоящее время находятся под круглосуточной охраной из-за конфликта с криминальными структурами, сообщает The Times.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
В Литве заявили, что военный самолёт РФ нарушил воздушное пространство
Минобороны Литвы сегодня, 12 августа, объявило, что на прошлой неделе российский пассажирский самолёт Ту-134, находящийся на балансе вооружённых сил РФ, во время своего перелёта в нейтральном воздушном пространстве над Балтийским морем, ненадолго влетел в воздушное пространство Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:06
Общество
К отчислению студентов в России привлекут искусственный интеллект
Студентов, обучающихся в российских вузах начнут отчислять, учитывая советы искусственного интеллекта.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
Обновлено в 06:07