Футбол

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматумЕвро-футбол.ру 04:10

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Напомним, ранее руководство "красно-белых" обещало Кононову работу на посту главного тренера команды как минимум до зимней паузы. 53-летний специалист пришел в "Спартак" в ноябре 2018 года. После трех туров РПЛ самый титулованный клуб России занимает 9-е место в таблице.
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с чего всё началось

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Евро-футбол.ру04:10

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Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум

Российская газета06:46

Руководство «Спартака» выдвинуло Олегу Кононову ультиматум, пишут СМИ

РИА Новости06:07

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Евро-футбол.ру04:10

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Матч ТВ05:18

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

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«Спартак» поставил ультиматум Кононову

Советский спорт04:57

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»

Вести.Ru05:54
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 13:37, Вашингтон
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