Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

с чего всё началось

Напомним, ранее руководство "красно-белых" обещало Кононову работу на посту главного тренера команды как минимум до зимней паузы. 53-летний специалист пришел в "Спартак" в ноябре 2018 года. После трех туров РПЛ самый титулованный клуб России занимает 9-е место в таблице.

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