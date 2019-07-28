Футбол

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»Вести.Ru 05:54

Тамбов — Спартак
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Саранск, Мордовия Арена
3′
Аяз Гулиев
Седрик Гогуа Куаме
29′
46′
Аяз Гулиев
Джано Ананидзе
Сослан Таказов
53′
Седрик Гогуа Куаме
54′
Владислав Кулик
Олег Чернышев
57′
59′
Эсекиэль Понсе
65′
Эсекиэль Понсе
Резиуан Мирзов
Михаил Костюков
Олабриан Муйива
67′
Сослан Таказов
69′
69′
Самуэль Жиго
Антон Килин
Иван Маркелов
76′
82′
Резиуан Мирзов
82′
Николай Рассказов
Александр Ташаев
Георгий Шелия
90′
Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Читать в источнике
Комментировать8
с чего всё началось

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Евро-футбол.ру04:10

Подробнее о событии

Руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум

Российская газета06:46

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Евро-футбол.ру04:10

Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»

Вести.Ru05:54

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Матч ТВ05:18

СМИ: Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматум

Sportbox.RU05:18

«Спартак» поставил ультиматум Кононову

Советский спорт04:57

Руководство «Спартака» выдвинуло Олегу Кононову ультиматум, пишут СМИ

РИА Новости06:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Происшествия

Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу обнаружили мертвым

Обновлено в 08:52
Футбол

Оренбург — Зенит 0:2

Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии

Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
Обновлено вчера в 22:20
Политика

Медведчук предложил Зеленскому ввести автономию в Донбассе

Предоставление Донбассу автономии никак не повредит Украине, поэтому лидеру страны Владимиру Зеленскому стоит открыто предоставить самопровозглашенным республикам этот статус.
Обновлено в 04:58
Общество

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Обновлено в 05:08
Политика

МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым

Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Теннис

Рублёв проиграл Басилашвили в финале турнира в Гамбурге

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Басилашвили в финале турнира в Гамбурге.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие

В Петербурге начался Главный военно-морской парад

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ.
Обновлено в 04:17
Технологии

Создан холодильник, охлаждающий 6 банок жидкости за минуту

Инженерам удалось создать специальный холодильник, который может охладить 6 банок жидкости менее чем за минуту.
Обновлено в 03:54
Происшествия

ТЦ «Атриум» в Москве проверяют после сообщения о минировании

Обновлено в 08:24
Происшествия

Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве

В Москве возле магазина задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, сообщил он в своем Telegram.
Обновлено в 08:43
Политика

Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Экономика

Segezha Group приступила к реконструкции Сегежского ЦБК в Карелии

Лесопромышленная группа Segezha Group (входит в АФК "Система") начала реконструкцию Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (СЦБК) в Карелии.
Обновлено 26 июля в 13:11
Энергетика

«Северный поток» возобновил работу после ремонта раньше срока

Газопровод «Северный поток», проходящий из России в Германию через Балтийское море, возобновил работу после ежегодного планового ремонта раньше срока.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие

Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО

Израиль и США завершили серию испытаний новейшей израильской системы ПРО "Хец-3" ("Стрела-3" ), информирует в воскресенье израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на коммюнике израильского министерства обороны.
Обновлено в 05:34
Кино

Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели

По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия

Тело младенца в мешке нашли в Бийске в подъезде дома

По словам следователей СУ СК РФ по Алтайскому краю, тмертвого младенца обнаружили утром в воскресенье, 28 июля.
Обновлено в 06:40
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с ее двоюродным братом

Сегодня Максим Галкин вновь опубликовал фото дочери Лизы.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве

Обновлено в 08:33
Общество

Жителей иркутского Тулуна эвакуируют из-за новой угрозы паводка

Жителей города Тулун Иркутской области, ранее сильно пострадавшего от паводков, вновь эвакуируют из-за угрозы дождевого паводка.
Обновлено в 08:18
Футбол

Седрик Гогуа: «Приз лучшему игроку матча посвящаю агенту Селюку»

Обновлено вчера в 11:52
Политика

Евросоюз назвал неадекватным применение силы к протестующим в Москве

Обновлено в 07:54
Происшествия

Навального доставили из спецприёмника в больницу

Обновлено в 07:14
Футбол

Спайич надеется, что «Краснодар» улучшит результат в новом сезоне

Надеюсь, что в этом сезоне мы покажем более лучший результат, чем в прошлом.
Обновлено вчера в 16:38
Хоккей

СКА вырвал победу в товарищеском матче с «Химками»

СКА в Новогорске провел товарищеский матч с «Химками». Питерцы победили в дебютном матче Алексея Кудашова на посту главного тренера.
Обновлено в 06:24
Общество

Синоптики анонсировали рекордное похолодание июля

Последние показатели соответствуют средней норме для августа за последние годы. Ранее суббота, 27 июля, стала самым жарким днем июля.
Обновлено в 08:01
Технологии

Почему приложения для здорового образа жизни могут быть опасны

Разумеется, эта проблема простирается далеко за пределы приложений для курильщиков - в эту категорию также попадают мобильные программы для потери веса, тренировки, медитации и поддержания психического здоровья.
Обновлено в 07:54
Политика

Правящая в Израиле партия вывесила плакат с Нетаньяху и Путиным

Обновлено в 08:10
Происшествия

Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции

На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное