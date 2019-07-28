Футбол

Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматумЕвро-футбол.ру 04:10

Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
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