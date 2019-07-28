Футбол
Руководство «Спартака» поставило Кононову ультиматумЕвро-футбол.ру 04:10
Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:56, Ашберн
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Религия
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.
Обновлено в 03:11
Политика
Путин встретился с семьями погибших в Баренцевом море подводников
Обновлено вчера в 13:02
Авто
Hyundai ix35 назвали абсолютным бестселлером бренда
Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах»
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.
Обновлено вчера в 12:31
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Воюющий в Сирии Т-90 показали изнутри
Обновлено вчера в 10:32
Политика
МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД
Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.
Обновлено в 05:04
Авто
Новый родстер Pagani Huayra BC покажут в августе
Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено еще 3 года назад и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым V12, отдача которого составляла 789 л.с. мощности и 811 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 10:35
Футбол
«Тамбов» обыграл «Спартак», набрав первые очки в сезоне
Обновлено вчера в 11:33
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия
В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды
Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову
Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 05:51
Космос
Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами
Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Путин принимает главный военно-морской парад России
В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.
Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес
Подруга Леонардо ДиКаприо парировала выпады хейтеров
Обновлено в 04:51
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Футбол
«Мне надоели ваши бредни: Каррера, Кононов, «Спартак». Назаров написал стихотворение после матча с «Тамбовом»
Известный артист театра и кино Дмитрий Назаров, болеющий за «Спартак», написал новое стихотворение после поражения команды от «Тамбова» (0:2) в 3-м туре РПЛ.
Обновлено в 01:28
Футбол
«Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы»
Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 04:46
Армия и оружие
ДНР: Украина уже более 30 раз нарушила новый режим перемирия
Украинские военные уже более 30 раз нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе с 21 июля, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено 26 июля в 13:20
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Политика
В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины
Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Навка рассказала о «жизни под лупой» с Песковым
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка ответила журналистам на вопрос, тяжело ли жить, находясь "под лупой" пристального внимания, после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Обновлено в 04:20