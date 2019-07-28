Руководство московского "Спартака" во главе с Леонидом Федуном поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову. По информации "Евро-футбол.ру", совет директоров "красно-белых" дал белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

Религия В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.

Авто Hyundai ix35 назвали абсолютным бестселлером бренда Согласно статистике, абсолютным бестселлером бренда вновь удалось стать паркетнику Hyundai ix35 новой генерации.

Политика Глава Минкомсвязи не поддержал инициативу о «значимых ресурсах» Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков заявил, что категорически не поддерживает идею законопроекта о запрете иностранцам владеть «значимыми информационными ресурсами» в России.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Политика МИД России призвал Иран воздерживаться от эскалации вокруг СВПД Министерство иностранных дел России продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в том числе по объёму наработки тяжёлой воды.

Авто Новый родстер Pagani Huayra BC покажут в августе Мало что известно о родстере, но купе Huayra BC было представлено еще 3 года назад и оснащалось двухцилиндровым 6,0-литровым V12, отдача которого составляла 789 л.с. мощности и 811 Нм крутящего момента.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Происшествия В Екатеринбурге 14 рейсов не смогли приземлиться из-за погоды Четырнадцать рейсов не смогли приземлиться в воскресенье в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" из-за метеоусловий, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Шоу-бизнес Путин поздравил с днем рождения актрису Инну Макарову Владимир Путин поздравил с 93-летием актрису Инну Макарову. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Космос Астрономы обнаружили экзопланету с тремя солнцами Специалисты из НАСА смогли найти экзопланету с 3-мя солнцами, воспользовавшись космическим телескопом TESS.

Армия и оружие Путин принимает главный военно-морской парад России В параде примут участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно с новейшим вооружением.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Футбол «Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы» Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".

Армия и оружие ДНР: Украина уже более 30 раз нарушила новый режим перемирия Украинские военные уже более 30 раз нарушили режим прекращения огня, вступивший в силу в Донбассе с 21 июля, заявил замначальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Политика В Крыму заявили о готовности к приёму авиарейсов с Украины Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о готовности нового аэропорта Симферополя к приёму рейсов из любой страны мира, включая Украину.