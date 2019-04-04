Футбол
Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евроРеальное время вчера в 23:22
Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".
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Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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