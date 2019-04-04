Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евроРеальное время вчера в 23:22

Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Происшествия В суде продлили арест Мамаева и Кокорина В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.

Происшествия В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом По предварительным данным, в доме была неисправна печь, из-за чего произошла утечка угарного газа. Пожара в доме не было, передает ТАСС.

Политика Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.

Кино Названо место похорон Георгия Данелии Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.

Авто Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.

Происшествия Задержан руководитель Росреестра по Амурской области Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.

Происшествия Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.

Авто Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).

Общество Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».

Культура В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.

Политика Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Здоровье ГИБДД объявила охоту на автомобилистов, принимающих нурофен и кларитин На повышенный интерес сотрудников ГИБДД к употреблению лекарств автомобилистами пожаловался пользователь Facebook Андрей Моторола.

Наука Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.

Авто Стартовали продажи LADA Largus CNG В четверг, 4 апреля, дан старт продажам новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, и в этот же день состоялся дебют автомобиля на Петербургском международном автомобильном салоне.

Политика Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.

Шоу-бизнес Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.

Экономика ВБ понизил прогноз роста ВВП России По данным агентства, ВБ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,4% из-за падения цен на нефть.

Авто Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.

Музыка В Саратове сорван концерт британского музыканта Британский музыкант отметил, что это всего второй случай за 10 лет, когда его концерт срывается, потому что организатор очень серьезно нарушил соглашение.