Футбол

Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евроРеальное время вчера в 23:22

Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".
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Федун назвал цену «Спартака»

Газета.Ruвчера в 14:01

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

За 16 лет - один трофей... Андрей Червиченко - о стоимости «Спартака» в 1 млрд евро: Думаю, цена завышена в 10 раз

Спорт уик-эндвчера в 13:54

«Спартак» оценили в миллиард евро

Lenta.ruвчера в 13:31

Андрей Федун: «Спартак» стоит не меньше €1 млрд

RT на русскомвчера в 13:16

Федун: «Хотите купить „Спартак“? Платите миллиард»

Sport.ruвчера в 13:59

Руководство футбольного «Спартака» назвало цену клуба для покупателей

РБКвчера в 13:55
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Космос

Израильский частный луноход успешно вышел на орбиту Луны

Обновлено вчера в 14:29
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В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Общество

Бывшая жена главы Amazon рассказала о разделе имущества

Обновлено вчера в 21:46
Происшествия

В Кузбассе шесть человек погибли от отравления угарным газом

По предварительным данным, в доме была неисправна печь, из-за чего произошла утечка угарного газа. Пожара в доме не было, передает ТАСС.
Обновлено в 00:39
Политика

Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
Кино

Названо место похорон Георгия Данелии

Режиссер скончался в возрасте 88 лет от остановки сердца. В феврале Данелия попал в больницу с воспалением легких.
Обновлено вчера в 08:59
Авто

Удешевленный седан Hyundai Solaris вышел за пределы Китая

По некоторым данным, седан появится и на других рынках, но на каких конкретно пока неизвестно.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Задержан руководитель Росреестра по Амурской области

Следственный комитет России по Амурской области возбудил уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского, подозреваемого в получении взятки.
Обновлено вчера в 22:19
Происшествия

Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки

Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Ориентировочная стоимость новинки, которая будет представлена в ближайшее время, составляет 550 тысяч рупий (около 520 тысяч рублей).
Обновлено вчера в 23:33
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
Шоу-бизнес

Жена 61-летнего Алека Болдуина показала округлившийся живот: «Этот ребенок вряд ли выживет»

35-летняя супруга Алека Болдуина готовит себя к выкидышу. Меньше года назад Хилария и Алек Болдуин стали родителями .
Обновлено вчера в 23:50
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Семья погибшего пассажира рейса MH17 подала иск к Сбербанку и ВТБ

Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено вчера в 16:04
Здоровье

ГИБДД объявила охоту на автомобилистов, принимающих нурофен и кларитин

На повышенный интерес сотрудников ГИБДД к употреблению лекарств автомобилистами пожаловался пользователь Facebook Андрей Моторола.
Обновлено вчера в 10:16
Происшествия

В Иркутской области загорелась школа

Обновлено вчера в 23:08
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено 03 апреля в 13:14
Наука

Биологи получили паутину из бактерий

Обновлено 03 апреля в 02:55
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено вчера в 09:27
Авто

Стартовали продажи LADA Largus CNG

В четверг, 4 апреля, дан старт продажам новой двухтопливной модели LADA Largus CNG, и в этот же день состоялся дебют автомобиля на Петербургском международном автомобильном салоне.
Обновлено вчера в 05:14
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву Евросоюза

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которая позволит Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности, "Северного потока - 2". Евродепутаты подавляющим большинством проголосовали в четверг в пользу документа на пленарной сессии ЕП.
Обновлено вчера в 06:07
Авто

Названы наиболее популярные модели АвтоВАЗа на российском рынке

Обновлено вчера в 06:28
Шоу-бизнес

Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети

Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Экономика

ВБ понизил прогноз роста ВВП России

По данным агентства, ВБ понизил прогноз по росту ВВП России до 1,4% из-за падения цен на нефть.
Обновлено в 00:15
Авто

Новый универсал Volvo V60 Cross Country добрался до России

В России стартовал прием заказов на новый «внедорожный» универсал Volvo V60 Cross Country с клиренсом в 210 мм.
Обновлено вчера в 05:17
Общество

Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Обновлено 02 апреля в 12:58
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено вчера в 18:50
Музыка

В Саратове сорван концерт британского музыканта

Британский музыкант отметил, что это всего второй случай за 10 лет, когда его концерт срывается, потому что организатор очень серьезно нарушил соглашение.
Обновлено в 00:23
Общество

Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России

Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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