Футбол

Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евроРеальное время 23:22

Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".
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Федун назвал цену «Спартака»

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За 16 лет - один трофей... Андрей Червиченко - о стоимости «Спартака» в 1 млрд евро: Думаю, цена завышена в 10 раз

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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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