Футбол
Руководство «Спартака» оценило стоимость клуба в миллиард евроРеальное время 23:22
Член совета директоров ФК "Спартак" Андрей Федун заявил, что покупатели должны заплатить за клуб не менее 1 млрд евро. Об этом он заявил в интервью газете "Спорт-Экспресс".
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 23:44, Ашберн
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Шоу-бизнес
Меган Маркл отказалась показывать ребенка после родов
Как напоминает телеканал «360», ранее Меган Маркл отказалась рожать в отделении Lindo Wing госпиталя Святой Марии в Лондоне, где появились на свет трое детей Кейт Миддлтон.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Ливийский маршал объявил о наступлении на Триполи
Обновлено в 12:17
Происшествия
В Новокузнецке пьяный посетитель бара обезвредил дебоширов с ножом
За бармена заступился посетитель бара, сидевший за соседним столом.
Обновлено в 07:00
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Общество
Голикова: Маткапитал в России могут начать давать за первого ребенка
Вице-премьер добавила, что среди новых мер поддержки российских семей в правительстве обсуждают идею назначать материнский капитал после рождения первенца, а не второго и последующего детей.
Обновлено вчера в 18:07
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три с половиной и восемь лет, как сейчас.
Обновлено в 19:45
Авто
В России насчитали около 3 млн премиальных автомобилей
По состоянию на 1 января 2019 года в России насчитывалось 2,9 млн легковых автомобилей премиум-класса.
Обновлено в 03:52
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Футбол
Сулейманов назвал самый запоминающийся момент в карьере
Полузащитник молодёжной сборной России и «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, какой момент в своей карьере он может назвал пока что самым запоминающимся.
Обновлено в 09:07
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Взрыв произошел на нефтепроводе в Венесуэле
Обновлено в 20:05
Авто
Bugatti может выпустить конкурента Lamborghini Urus и Bentley Bentayga
Глава Bugatti Стефан Винкельман заявил, что компания готова к созданию ещё одной модели, но решение принимать будут боссы из Volkswagen, у которых пока много вопросов.
Обновлено в 04:07
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО изменили тарифы
Крупнейший страховщик ОСАГО по объемам сборов "Альфастрахование" изменил тарифы.
Обновлено в 11:36
Политика
Трамп заявил о вероятности скорой сделки с Китаем
США и Китай могут достичь торгового соглашения в течение месяца, заявил американский президент Дональд Трамп.
Обновлено в 21:58
Политика
Олег Говорун уходит из администрации президента
Управление по приграничному сотрудничеству администрации президента (АП) России покидает Олег Говорун, занимавший пост начальника управления.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Лена Перминова вместе снялись в эффектной фотосессии
Певица Вера Брежнева и модель Лена Перминова являются давними хорошими подругами.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 года
Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
Обновлено в 16:17
Происшествия
Дети отравились угарным газом в Кемеровской области
В Кемеровской области в частном доме от отравления угарным газом погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 23:31
Космос
Как сфотографировать Международную космическую станцию?
Представленный снимок получен Эриком Холландом (Калифорния, США), время экспозиции составило всего 1/667 секунды, при этом транзит станции по лунному диску длился приблизительно полсекунды.
Обновлено вчера в 04:20
Энергетика
СМИ узнали о планах азербайджанской SOCAR купить НПЗ в России
Помимо SOCAR на актив претендовал и ЛУКОЙЛ, но в руководстве российской нефтяной компании посчитали «Антипинский НПЗ» слишком дорогим, учитывая имеющийся долг.
Обновлено в 23:01
Авто
Lada Vesta показала рекордный уровень продаж
По итогам первого месяца весны самом популярным автомобилем на российском рынке стала LADA Vesta, модель установила новый рекорд месячных продаж с момента появления в продаже.
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко призвал Зеленского быть мужиком
Петр Порошенко призвал своего конкурента Зеленского не бояться дебатов. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 23:32
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
Исключить Эстонию из ООН призвали в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов попросил генсека ООН Антониу Гутерреша исключить Эстонию из ООН.
Обновлено в 21:05
Общество
Елена Малышева ответила на критику врача-остеопата
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой: «Она до сих пор обижена. Мы даже не здороваемся»
Анатолий Руденко вспомнил про роман с Дарьей Поверенновой.
Обновлено в 16:00