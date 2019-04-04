Футбол
Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евроВзгляд.ру вчера в 15:14
Московский ФК «Спартак» стоит более 1 млрд евро, заявил член совета директоров клуба Андрей Федун. За «Спартак» вместе с его инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками, а также правами на бренд нужно будет заплатить 1,1-1,2 млрд евро, сказал Федун в интервью «Спорт-Экспресс».
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Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»
Спорт-Экспрессвчера в 14:00
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Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
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ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Иваново»
Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО КБ «Иваново» (г. Иваново).
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Общество
Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей
Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено 03 апреля в 03:48
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Порошенко призвал Зеленского «быть мужиком»
Петр Порошенко призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского "быть мужиком" и непременно прийти на дебаты.
Обновлено в 01:27
Театры
Сухоруков сломал руку во время спектакля и был госпитализирован
Народный артист России травмировал руку в результате падения, после чего спектакль был прерван, а актер направлен в больницу.
Обновлено вчера в 15:14
Музыка
Оззи Осборн отменил все концерты
Американский музыкант Оззи Осборн отменил все концерты в текущем году. Это связано с травмой, которую недавно получил артист.
Обновлено вчера в 22:57
Армия и оружие
Эксперт объяснил, почему «югославский сценарий» в России невозможен
Политический эксперт, историк Олег Айрапетов оценил вероятность проведения так называемого «югославского сценария» на территории России.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
Названы самые популярные в России имена для новорожденных
Обновлено в 01:15
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Экономика
Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты
Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Политика
Саратовский министр финансов ушел в отставку
Станислав Кошелев покинул пост министра финансов Саратовской области.
Обновлено в 01:38
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Глава Роструда назвал самые востребованные профессии в России
Кадры в сферах производства, строительства, недвижимости и здравоохранения являются наиболее востребованными в России: в базе вакансий Роструда на данные момент насчитывается около 1 млн открытых вакансий в этих отраслях.
Обновлено в 00:12
Авто
Госдума отменила транспортный налог для угнанных автомобилей
Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога.
Обновлено в 01:47
Политика
Трамп призвал Россию и Китай сократить траты на вооружение
США, Россия и Китай тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе ядерного, считает американский президент Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено вчера в 18:50
Культура
Татарстан получит деньги на создание виртуальных концертных залов
Всего до конца 2024 года в России появится 500 виртуальных концертных залов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
В программном обеспечении Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка
В программном обеспечении лайнера Boeing 737 MAX найдена еще одна ошибка. Ее обнаружил и признал сам производитель.
Обновлено в 00:50
Общество
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
Экстренное заседание СБ ООН по Ливии созвала Британия
Великобритания созвала экстренное закрытое заседание СБ ООН по ситуации в Ливии.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Мэра Риги Нила Ушакова отправили в отставку
Мэр Риги Нил Ушаков был отправлен в отставку.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО подняли тарифы
Крупнейший российский игрок на рынке автострахования по программе ОСАГО по размеру взимаемых сборов «АльфаСтрахование» существенно скорректировал свои базовые тарифные ставки.
Обновлено вчера в 12:22
Шоу-бизнес
Жена 61-летнего Алека Болдуина призналась, что готовится к выкидышу
Напомним, в мае прошлого года супруга голливудской звезды родила четвертого ребенка, сына Ромео.
Обновлено в 01:52
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Энергетика
Нефть Brent упала в цене до 69,27 доллара за баррель
Накануне стоимость барреля североморской смеси нефти марки Brent превысила отметку 70 долларов впервые с 12 ноября прошлого года.
Обновлено вчера в 23:34
Недвижимость
Льготную ставку по ипотеке продлили на весь срок кредита
Ранее сообщалось, что Путин поручил распространить льготную ставку в 6% на весь срок ипотеки.
Обновлено в 02:26
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Политика
Южнокорейские депутаты на следующей неделе посетят территории России и Китая, граничащие с КНДР
Одиннадцать законодателей из правящей и оппозиционной партий Республики Корея во главе с Ли Ин Юнгом, возглавляющим комитет, отправятся в Россию и Китай с воскресенья по четверг.
Обновлено вчера в 23:51