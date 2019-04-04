Футбол

Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евроВзгляд.ру 15:14

Московский ФК «Спартак» стоит более 1 млрд евро, заявил член совета директоров клуба Андрей Федун. За «Спартак» вместе с его инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками, а также правами на бренд нужно будет заплатить 1,1-1,2 млрд евро, сказал Федун в интервью «Спорт-Экспресс».
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Федун назвал цену «Спартака»

Газета.Ru14:01

Андрей Федун: «Тот, кто хочет купить „Спартак“, должен готовить миллиард евро»

Спорт-Экспресс14:00

Федун: «Хотите купить „Спартак“? Платите миллиард»

Sport.ru13:59

«Спартак» оценили в миллиард евро

Lenta.ru13:31

Андрей Федун: «Спартак» стоит не меньше €1 млрд

RT на русском13:16

Руководство футбольного «Спартака» назвало цену клуба для покупателей

РБК13:55

За 16 лет - один трофей... Андрей Червиченко - о стоимости «Спартака» в 1 млрд евро: Думаю, цена завышена в 10 раз

Спорт уик-энд13:54
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Кино

Опубликованы первые кадры из фильма «Терминатор: Темная судьба»

Обновлено в 11:40
Происшествия

В Кирове суд постановил заблокировать iTunes и Play Market

Прокурор Юрьянского района Кировской области нашел в iTunes и Play Market приложения, пропагандирующие криминал и содержащие оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений.
Обновлено в 18:37
Шоу-бизнес

Сын Сергея Зверева заявил о тяжелой болезни и денежной нужде

Несколько месяцев назад Зверев-младший заявлял, что у него все хорошо с его женой. Он говорил, что неплохо зарабатывает.
Обновлено в 09:46
Кино

Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Политика

Зеленский предложил Тимошенко вести дебаты с Порошенко

Обновлено в 11:39
Политика

Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой

Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Шоу-бизнес

Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»

Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Хоккеист Фролов выиграл суд у Юлии Началовой по делу о квартире

Бывший гражданский муж артистки Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов победил в нижегородском областном суде, где рассматривалось дело о 20 миллионах рублей, которые артистка якобы получила от него за долю в четырехкомнатной квартире.
Обновлено 02 апреля в 14:44
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

Турция подтвердила невозможность отмены сделки с РФ по С-400

Турция неоднократно заявляла партнерам по НАТО о невозможности отмены покупки у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 16:12
Экономика

Коллекторы назвали причины отказа должников платить по кредитам

Представители Ассоциации коллекторских агентств назвали причины, по которым россияне не платят долги по кредитам.
Обновлено в 06:22
Общество

Росстат назвал необходимый минимальный доход для российских семей

Около 58,5 тысячи рублей требуется в среднем российской семье, чтобы «свести концы с концами».
Обновлено вчера в 03:48
Политика

Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму

Обновлено в 18:50
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика

Apple исправит на своих картах принадлежность Крыма – депутат ГД

Депутаты Государственной Думы РФ и представитель Apple договорились, что недоработки по отображению принадлежности Крыма как части России на картах компании будут устранены.
Обновлено в 14:09
Происшествия

В Подмосковье из автосалона угнали новую модель внедорожника BMW X7

"В автосалоне в Мытищах неизвестный мужчина проник в салон новой модели внедорожника BMW X7, в котором находились ключи, и угнал автомобиль", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:13
Армия и оружие

Пионерлагерь на полигоне: как Россия прячет секретную армию

Судебные документы показывают, что Мегалайн перевел 86 миллионов рублей (в то время около $1,4 миллиона) подрядчику Севзапстрой за строительство трех зданий в Молькино.
Обновлено в 10:03
Политика

Семья погибшего при крушении MH17 американца подала в суд на ВТБ и Сбербанк

Семья американца Шансмана, погибшего в авиакатастрофе малайзийского Boeing MH17, подала в суд против Сбербанка и ВТБ, а также американских платежных компаний Western Union и MoneyGram, сообщает Reuters.
Обновлено в 12:35
Авто

Автосалон в С-Петербурге: битопливный Ларгус, Гранта Кросс и китайский GAC

Лада Гранта Cross, засветившаяся в августе 2018 года на Московском автосалоне, все еще не добралась до конвейера.
Обновлено в 09:45
Здоровье

Смольный предлагает обследовать здоровье желающих вступить в брак

Обновлено в 16:14
Общество

Американцы оценили достоинства огуречного рассола

Американская газета New York Post рассказала о любви поклонников фитнеса в Нью-Йорке к огуречному рассолу.
Обновлено в 04:27
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Политика

Рогозин покидает пост гендиректора «Ил» и вице-президента ОАК

Обновлено в 12:26
Наука

Ученые нашли коралловый паразит с поразившими биохимиков свойствами

Канадские ученые впервые в мире обнаружили организм, который может производить хлорофилл, но не осуществляет фотосинтез, сообщает 4 апреля AMNA.
Обновлено в 08:39
Космос

Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет

Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Политика

Помпео обвинил Россию в империализме и стремлении расколоть НАТО

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в четверг Россию в империализме, стремлении расколоть НАТО и ослабить "демократическую решительность" Запада.
Обновлено в 15:15
Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Гаджеты

Samsung представил QLED-телевизоры с искусственным интеллектом

Особенность всех новых QLED-телевизоров с разрешением 4K и 8K – процессор Quantum, который благодаря технологии искусственного интеллекта может улучшать качество исходного изображения, оптимизировать звук под каждую сцену и изменять яркость телевизора в зависимости от яркости сцены и освещенности комнаты.
Обновлено в 03:45
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
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Леонид Арнольдович Федун
Российский предприниматель
российский предприниматель, вице-президент ОАО «Лукойл», основной акционер и бывший председатель совета директоров футбольного клуба «Спартак» (Москва); кандидат философских наук
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Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «“Спартак” - народная команда».
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