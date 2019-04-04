Футбол
Руководство «Спартака» оценило клуб в миллиард евроВзгляд.ру 15:14
Московский ФК «Спартак» стоит более 1 млрд евро, заявил член совета директоров клуба Андрей Федун. За «Спартак» вместе с его инфраструктурой, игроками, тренерами и сотрудниками, а также правами на бренд нужно будет заплатить 1,1-1,2 млрд евро, сказал Федун в интервью «Спорт-Экспресс».
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:41, Ашберн
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
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Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
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Авто
«Мустанг-кросс» на батарее получил официальное название
Компания Ford зарегистрировала в Европейском Бюро по интеллектуальной собственности новое торговое название продукта — Mustang Mach-E.
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Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
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Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
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Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
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Семья 18-летнего американца Куинна Лукаса Шансмана, погибшего в 2014 году при крушении малайзийского Boeing 777 (рейс MH17) над Украиной, подала подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск к Сбербанку, ВТБ и системам денежных переводов Western Union и MoneyGram.
Обновлено в 16:04
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Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума приняла законопроект, согласно которого владельцы угнанных автомобилей освобождаются от уплаты налога на транспорт.
Обновлено в 08:48
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Беглов устроил разнос чиновникам Петербурга из-за выделения медицинских квот
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
Обновлено в 17:15
Политика
Зеленскому и Порошенко напомнили о законном месте для дебатов
Определять правила проведения дебатов между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, согласно закону, будет Национальная общественная телерадиокомпания (НОТУ).
Обновлено в 17:15
Происшествия
Глава Boeing признал, что сбой MCAS сыграл роль в крушении 737 Max
Генеральный директор Boeing Деннис Меленберг заявил, что сбой в системе MCAS сыграл роль в катастрофе 737 Max.
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Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
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Мэра Евпатории арестовали до конца мая
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Обновлено в 16:58
Общество
Безос сохранил при разводе с женой 75% акций Amazon
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Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
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Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
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Беглов рассказал о планах развития Санкт-Петербурга
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов в интервью телеканалу «78» рассказал о планах стратегического развития города.
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Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
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Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
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