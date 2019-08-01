Футбол

Sports.ruSports.ruПрезидент «Ромы» одобрил трансфер Тайсона

1 фото
Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи получил согласие со стороны президента клуба Джеймса Паллотты, который изначально был против крупных трат ради Тайсона, сообщает Corriere dello Sport. Ранее 31-летний бразилец написал в инстаграме: «Позвольте мне уйти».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тайсон перейдет в «Рому». Руководство римлян одобрило трансфер

ProstoProSport09:09

Президент «Ромы» одобрил трансфер Тайсона

Sports.ru03:31

Руководство «Ромы» одобрило трансфер Тайсона

Матч ТВ03:53

Руководство «Ромы» одобрило трансфер Тайсона

Sportbox.RU03:53

Президент «Ромы» одобрил возможный трансфер Тайсона

Чемпионат03:48

Президент «Ромы» дал добро на покупку Тайсона

Bookmaker-ratings.ru05:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

RT на русском 05:10
Политика

Зеленский оценил свои первые 100 дней президентства

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал свои первые 100 дней на посту президента Украины.
RT на русском 10:07
Гаджеты

Apple начнет поставки деталей для iPhone неавторизованным мастерским

Небольшие ремонтные мастерские теперь могут получать доступ деталям для ремонта устройств Apple, на тех же условиях, что и авторизованные мастерские, сообщила компания в официальном пресс-релизе.
Rambler News Service 11:53
Гаджеты

Microsoft HoloLens 2 поступят в продажу в сентябре

Игромания.ру 11:19
Происшествия

Подозреваемые в изнасиловании 17-летней девушки полицейские арестованы

Анапский городской суд арестовал двух бывших полицейских по подозрению в принуждению 17-летней девушки к сексуальным действиям.
РБК вчера в 13:30
Политика

Рада утвердила нового министра обороны Украины

Новым министром обороны Украины утвержден Андрей Загороднюк.
BFM.ru 11:49
Музыка

София Ротару выступила на «Новой Волне» в Сочи

Отмечается, что Ротару приехала на «Новую Волну» после долгих уговоров композитора Игоря Крутого.
iReactor вчера в 19:20
Космос

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Политика

Трамп рассматривает возможность остановки военной помощи Украине

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
Говорит Москва 10:45
Кино

Первый сезон «Ведьмака» от Netflix должен выйти 1 ноября

После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.
Gmbox.ru 10:12
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета 08:31
Культура

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Здоровье

Министерство здравоохранения РТ приобрело новый транспорт

Всего в этом году будет передано 187 автомобилей, сообщает пресс-служба главы РТ.
Республика Татарстан 08:34
Авто

Porsche представила обновлённый Porsche Macan Turbo

Немецкая компания Porsche представила обновленный кроссовер Porsche Macan Turbo 2020 модельного года.
Автоновости дня вчера в 22:57
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Общество

Рособрнадзор создал рабочую группу по оценке гибких компетенций

Рособрнадзор сформировал экспертную рабочую группу по оценке и формированию гибких компетенций - soft skills, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на московском международном форуме "Город образования".
РИА Новости 10:09
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Единоборства

Валуев станет комментатором боя Поветкина с Хьюи Фьюри

Газета.Ru 11:58
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Политика

Волкер назвал уход России из Крыма главным условием возвращения в G8

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер назвал уход России из Крыма главным условием возвращения нашей страны в «Большую семёрку» для работы в формате G8.
УтроNews вчера в 03:12
Шоу-бизнес

Отдохнувшая Ирина Шейк вернулась домой из Европы

7Дней.ру 12:00
Армия и оружие

Уникальный истребитель Су-47 показали на МАКС-2019

Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Sputnik Литва вчера в 09:35
Экономика

В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Происшествия

В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек

В ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Ставропольском крае пострадали 15 человек, включая пятерых детей.
Известия 05:52
Происшествия

Двое пострадавших под Северодвинском скончались от облучения

Двое пострадавших при взрыве на военном объекте под Северодвинском в Архангельской области погибли от последствий радиационного облучения.
News.ru 10:18
Происшествия

Глава Рубцовска опроверг информацию о взрыве в частном доме

ТАСС 11:19
Кино

Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой

Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
Пятый канал вчера в 15:22
Гаджеты

Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США

Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Паулу Фонсека
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Главный тренер итальянской «Ромы».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Джеймс Паллотта
Американский бизнесмен
Billionaire American businessman and entrepreneur. In 2009, he founded Raptor Group, a private investment company. Prior to forming Raptor, Pallotta served as Vice Chairman at Tudor Investment Corporation. Additionally, Pallotta is co-owner and the chairman of the Italian football club A.S. Roma; co-owner and executive board member of the National Basketball Association's Boston Celtics, and Co-owner of esports franchise Fnatic.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное