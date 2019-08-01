Футбол
Sports.ruПрезидент «Ромы» одобрил трансфер Тайсона
Спортивный директор «Ромы» Джанлука Петрачи получил согласие со стороны президента клуба Джеймса Паллотты, который изначально был против крупных трат ради Тайсона, сообщает Corriere dello Sport. Ранее 31-летний бразилец написал в инстаграме: «Позвольте мне уйти».
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Ранее издание Politico сообщило, что Трамп попросил свою команду пересмотреть военную помощь Киеву, чтобы убедиться, что деньги используются в интересах США.
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Первый сезон «Ведьмака» от Netflix должен выйти 1 ноября
После завершения досъемок сериал перейдет на этап пост-продакшена и Netflix надеется, что работу над шоу удастся завершить достаточно быстро: сервис хочет выпустить первый сезон «Ведьмака» в конце октября или в самом начале ноября 2019 года.
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Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
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Рособрнадзор создал рабочую группу по оценке гибких компетенций
Рособрнадзор сформировал экспертную рабочую группу по оценке и формированию гибких компетенций - soft skills, сообщил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов на московском международном форуме "Город образования".
РИА Новости 10:09
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МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
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Палубный истребитель Су-47 "Беркут" впервые выставили на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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В ДТП на Ставрополье пострадали 15 человек
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Венецианский кинофестиваль откроет японский фильм с российской музыкой
Музыку для картины написал российский композитор Алексей Айги.
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Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США
Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
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