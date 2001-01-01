Футбол

Руководство «Реала» не думает, что Погба усилит командуSport.ru 08:14

Барселона — Манчестер Юнайтед
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, 16 апреля
Стадион «Камп Ноу»
Лионель Месси
16′
Лионель Месси
20′
Филиппе Коутиньо
61′
65′
Антони Марсьяль
Диого Далот
Серхи Роберто
Нелсон Семеду
71′
73′
Маркус Рэшфорд
Ромелу Лукаку
Артур
Артуро Видаль
75′
Луис Суарес
77′
80′
Джесси Лингард
Алексис Санчес
Филиппе Коутиньо
Усман Дембеле
81′
Руководство "Реала" не уверенно, что Поль Погба усилит состав команды. "Реал" следил за выступлениями игрока "Манчестер Юнайтед" и последние месяцы игры не убедили руководство в том, что француз способен показывать яркий футбол в важных матчах.
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Руководство «Реала» не думает, что Погба усилит команду

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