Руководство «Реала» не думает, что Погба усилит командуSport.ru 08:14

Руководство "Реала" не уверенно, что Поль Погба усилит состав команды. "Реал" следил за выступлениями игрока "Манчестер Юнайтед" и последние месяцы игры не убедили руководство в том, что француз способен показывать яркий футбол в важных матчах.

Руководство «Реала» не думает, что Погба усилит команду

Политика Зеленский представил членов своей команды Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представил членов своей команды и рассказал, какие должности они займут в случае его победы во втором туре выборов.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.

Политика Порошенко созвал СНБО из-за ситуации с «Приватбанком» Действующий президент Украины Петр Порошенко созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за решения киевского суда, который признал национализацию "Приватбанка" незаконной.

Происшествия Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.

Футбол Определились полуфиналисты Лиги Европы Финал Лиги Европы пройдет в Баку 29 мая. 17 апреля определились полуфиналисты Лиги чемпионов.

Гаджеты «Связной» из-за сбоя продавал iPhone по шесть тысяч рублей Интернет-магазин «Связной» из-за сбоя программного обеспечения в течение 15 минут продавал смартфоны по сильно заниженной цене, сообщают РИА Новости.

Энергетика В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.

Шоу-бизнес Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.

Происшествия Появилось видео наезда BMW на пешеходов в центре Петербурга «Фонтанка» опубликовала видеозапись, на которой запечатлено ДТП с участием автомобиля BMW, сбившего людей на пресечении набережной реки Фонтанки и Невского проспекта.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, сотрудник Росавиации обвиняется в хищении 1 млрд рублей при заключении контрактов с адвокатами.

Экономика «Газпром» и Saipem урегулировали спор по «Южному потоку» Дочерняя компания «Газпрома» South Stream Transport B.V. (SST) и итальянская Saipem урегулировали арбитражный спор, связанный со строительством «Южного потока», сообщила итальянская компания.

Политика Под санкции попало почти 30% товарооборота России и Украины Глава Минэкономики Максим Орешкин оценил суммарный оборот товаров, попавших под введенные Россией санкции, почти в 30% общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году.

Авто Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata Компания Hyundai представила на автосалоне в Нью-Йорке седан Hyundai Sonata нового поколения.

Транспорт Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс меняет систему подготовки водителей Минтранс предложил провести масштабную реформу по разделению водителей на любителей и профессионалов.

Игры XIII возвращается — Sony анонсировала ремейк культового шутера Sony неожиданно анонсировала ремейк оригинального XIII, выпущенного в 2003 году компанией Ubisoft.

Музыка Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.

Транспорт Скотленд-Ярд заявил, что не допустит блокировки Хитроу активистами Скотленд-Ярд не допустит блокировки работы аэропорта Хитроу экологическими активистами, соответствующие планы разработаны совместно с другими подразделениями полиции, сообщило столичное полицейское управление.

Политика На Ялтинский экономический форум приехали представители Украины Представители Украины принимают участие в пятом Ялтинском международном экономическом форуме.

Кино «Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.

Экономика Реальные доходы россиян снизились на 2,3% Реальные располагаемые денежные доходы россиян в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с тем же периодом 2018 года, говорится в данных Росстата (.pdf).

Политика Стала известна реакция Трампа на назначение Мюллера спецпрокурором Президент США Дональд Трамп назвал назначение Роберта Мюллера спецпрокурором по «российскому делу» концом своего президентства.

Гаджеты Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.

Авто Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.

Общество В Хомутово специалисты походили по газонам, чтобы заснять на них автомобили На днях специалисты департамента общественной безопасности и контроля и представители отдела по управлению территорией посетили военный городок в Хомутово.

Наука Найдены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле Палеонтологи из университета Огайо (США) обнаружили в Кении фрагменты скелета одного из крупнейших хищных млекопитающих, которые когда-либо жили на Земле.

Происшествия Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.