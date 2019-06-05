Футбол
Руководство «Реала» хочет приобрести Эриксена, Зидан — ПогбаSport24.ru 03:35
Как сообщает AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отдает предпочтение хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, тогда как руководство клуба во главе с Флорентино Пересом хочет переманить в Мадрид игрока «Тоттенхэма» Кристиана Эркисена.
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