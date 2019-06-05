Футбол

Руководство «Реала» хочет приобрести Эриксена, Зидан — ПогбаSport24.ru 03:35

Как сообщает AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отдает предпочтение хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, тогда как руководство клуба во главе с Флорентино Пересом хочет переманить в Мадрид игрока «Тоттенхэма» Кристиана Эркисена.
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Зидан не может найти общий язык с президентом «Реала»

Газета.Ru04:25

Зидан настаивает на приобретении Погба, клуб хочет пригласить Эриксена

Советский спорт04:10

Руководство «Реала» хочет приобрести Эриксена, Зидан — Погба

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Матч ТВ02:38

«Реал» выбирает между Эриксеном и Погба. Зидан уже сказал, кого хочет видеть в команде

Sportbox.RU02:38

Зидан настаивает на приобретении Погба в «Реал», клуб хочет пригласить Эриксена

Sports.ru03:39
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