Руководство «Реала» хочет приобрести Эриксена, Зидан — ПогбаSport24.ru 03:35

Как сообщает AS, главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отдает предпочтение хавбеку «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, тогда как руководство клуба во главе с Флорентино Пересом хочет переманить в Мадрид игрока «Тоттенхэма» Кристиана Эркисена.

Политика Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

Игры Чего ждать на E3 2019: расписание трансляций Еще задолго до старта E3 2019 было известно: Sony не поедет, а Electronic Arts откажется от лайв-выступления в угоду стриму.

Происшествия Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.

Политика Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".

Авто Lada XRAY отзывают из-за опасного дефекта После массовых жалоб АВТОВАЗ был вынужден признать наличие дефекта сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления и объявить отзыв неисправных автомобилей.

Происшествия В ядовитом озере на Кипре найдено тело шестой жертвы серийного убийцы На Кипре обнаружили тело еще одной жертвы серийного убийцы — останки были извлечены из красного ядовитого озера Коккинопезоула, расположенного в населенном пункте Митсеро, что в двадцати восьми километрах от Никосии, столицы Республики Кипр.

Экономика Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.

Происшествия СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.

Футбол Умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон Бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон скончался в Швеции после непродолжительной болезни. Бывшему главе европейского футбола было 89 лет.

Экономика РЖД потратит больше миллиарда евро на новые «Сапсаны» Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Здоровье Скандальную детскую больницу ликвидируют в Улан-Удэ В больнице проведут переаттестацию всего медицинского персонала, учреждение ждет проверка с участием прокуратуры.

Кино Тор из «Мстителей» временно уходит из кино Австралийский актёр, сыгравший Тора в "Мстителях", Крис Хемсворт временно уходит из кино. Об этом во вторник сообщает Mirror.

Авто Продажи Haval F7 в России стартуют завтра Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Политика Зеленский не отправит на переговоры по Донбассу главу Генштаба Украинский лидер Владимир Зеленский решил, что Генштаб на переговорах трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске представит замкомандующего операцией объединенных сил Богдан Бондар, участия главы Генштаба пока не требуется.

Армия и оружие Хватка крепка: генерал рассказал о возможностях системы «Мертвая рука» Экс-начальник главного штаба РВСН Виктор Есин рассказал, как отразится на эффективности системы ядерного возмездия "Периметр" предполагаемое размещение в Европе американских ракет средней дальности.

Финансы Рубль получил поддержку и укрепляется Рубль 4 июня укрепляется по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты.

Происшествия Следственный комитет требует ареста для Игоря Ковалева Следственный комитет требует ареста для начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева.

Общество Врачи определили самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.

Экономика Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.

Экономика Гостиницу «Пекин» в центре Москвы выставили на торги В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду.

Путешествия Отели на курортах России оказались дороже зарубежных в летний сезон Стоимость гостиничных номеров на российских курортах в летний сезон – 2019 оказалась значительно выше, чем в туристических городах зарубежья.

Общество В России предложили ввести новый вид алиментов Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».

Происшествия Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.