Футбол

Руководство «Оренбурга» не ищет замену Федотову
Матч ТВ
03:14

Генеральный директор «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру команды Владимиру Федотову и не ищет ему замену.
Матч ТВ03:14

Подробнее о событии

Руководство «Оренбурга» не ищет замену Федотову

Матч ТВ03:14

Руководство «Оренбурга» не ищет замену Федотову

Sportbox.RU03:14

Руководство ФК «Оренбург» доверяет главному тренеру команды Федотову и не ищет ему замену

ТАСС02:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Экономика

Рубль назвали самой недооцененной валютой

В этом году аналитики пришли к выводу, что почти все мировые валюты недооценены по сравнению с долларом, а российский рубль — больше всех.
Обновлено вчера в 23:19
Общество

Полноценную работу новой полосы Шереметьево признали невозможной

Обновлено в 00:33
Общество

В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Обновлено вчера в 17:20
Экономика

На Украине заявили о двукратном сокращении пенсии

За пять лет на Украине более чем в два раза сократились минимальная пенсия и размер прожиточного минимума при стремительном росте коммунальных платежей и цен на продукты.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей

«Это не человек»: Овечкин продолжает покорять голевые рекорды НХЛ

Обновлено в 03:39
Путешествия

Немцы признались в неприязни к русским туристам

Больше половины жителей Германии заявили, что их раздражают туристы из России и Великобритании, пишет Die Welt со ссылкой на опрос онлайн-платформы ab-in-den-urlaub.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Павел Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Один из создателей социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров подал заявление о ликвидации компании Telegram Messenger LLP, внесенной в реестр Роскомандзора.
Обновлено вчера в 13:12
Транспорт

ГИБДД обновила проект экзамена на права

ГИБДД опубликовала обновленную редакцию проекта постановления о проведении экзаменов на получение водительских прав.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

В США оценили российское оружие «четвертого измерения»

Обновлено в 02:19
Происшествия

Во Франции суд признал Павленского виновным в поджоге банка

Во Франции суд признал российского художника-акциониста Петра Павленского и его сожительницу Оксану Шалыгину виновными в поджоге здания Банка Франции, расположенного на площади Бастилии в Париже, передает RFI.
Обновлено вчера в 18:48
Политика

МИД России: США посягают на суверенитет Венесуэлы

Политическая линия Вашингтона, направленная на антиконституционное формирование альтернативных правительственных структур Венесуэлы, является неприкрытым посягательством на суверенитет Венесуэлы, считают в МИД России.
Обновлено в 03:17
Космос

SpaceX подготовила ракету для суборбитального полета Starship

Основатель SpaceX Илон Маск заявил, что его компания завершила установку ракеты-носителя для суборбитального полета многоразовой космической системы Starship.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие

Нарушившие границу самолеты с пассажирами предложили сбивать

Гражданские самолеты с пассажирами на борту, нарушившие воздушную границу России, разрешат сбивать.
Обновлено в 01:11
Гаджеты

Xiaomi представила Redmi Note 7 c камерой на 48 Мп

Обновлено вчера в 06:05
Космос

Китайский аппарат прислал панорамные снимки обратной стороны Луны

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4", который в начале января совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны, прислал панорамные снимки поверхности естественного спутника Земли, сообщает Национальное космическое управление Китая (CNSA).
Обновлено в 03:07
Происшествия

На круизном лайнере в Карибском море застряли люди из-за вируса

Обновлено в 03:40
Политика

WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия

На Бали двое россиян упали в ущелье

Обновлено в 03:03
Происшествия

Бывшему главе Nissan предъявили новые обвинения

Экс-главе автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону предъявлены новые обвинения.
Обновлено в 01:41
Общество

В правительстве исключили запрет на подарки для врачей и учителей

Замруководителя аппарата правительства Андрей Логинов заявил «РИА Новости», что ограничения по подаркам, которые хотят ввести для должностных лиц, не коснутся врачей и учителей.
Обновлено в 02:16
Общество

Продукты с заменителями молочных жиров начнут открыто маркировать

Производители молокосодержащей продукции с добавлением растительных жиров будут "открыто" маркировать упаковки с 11 января, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

Ford может закрыть российские заводы

Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

Обвиняемый в убийстве фигуриста Тена попросил прощения в суде

По версии обвинения, Кудайбергенов снял зеркала с автомашины Тена, его застиг вернувшийся спортсмен.
Обновлено в 00:37
Финансы

Рубль в ходе торгов снижается к доллару и евро

На открытии торгов 10 января рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 02:02
Космос

ТАСС узнал о начале разработки концепции лунного корабля «Союз»

Обновлено вчера в 18:21
Политика

США проверяют побывавших на инаугурации Трампа украинцев

Власти США проводят проверку десятков украинских политиков и бизнесменов, присутствовавших на церемонии инаугурации президента Дональда Трампа в январе 2017.
Обновлено в 02:59
Общество

«Росконтроль» выявил опасные торты «Наполеон»

Обновлено в 00:00
Наука

Найден способ значительно продлить жизнь

Ученые выяснили, что этим способом ингибируется синтез белка, называемого фактором митохондриального деления (MFF).
Обновлено вчера в 23:05
Общество

На Украине вступил в силу закон, обязывающий получать согласие на секс

Как пишет «ФедералПресс», изменения произошли в Уголовном кодексе, статьи значительно расширяют трактовку понятий «изнасилование» и «сексуальное насилие».
Обновлено в 00:49
ещё по теме
Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «Спартак - народная команда».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное