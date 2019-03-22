В МИД оценили планы США признать суверенитет Израиля над ГоланамиRT на русском 05:38

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Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами. Он отметил, что эта территория имеет важнейшее значение для региональной стабильности. Впоследствии в ЕС напомнили, что не признают Голанские высоты частью Израиля.

В МИД оценили планы США признать суверенитет Израиля над Голанами

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