Политика

Руководство ООН сделало заявление о статусе Голанских высотREGNUM вчера в 13:45

«Ситуация очень точно отражена в резолюции Совета Безопасности ООН и в резолюции Генассамблеи по этому вопросу — статус Голанских высот не изменился», — сказал Фархан Хак. Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта президент США Дональд Трамп заявил, что пора признать Голанские высоты территорией Израиля.
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В ООН указали на статус Голанских высот

Газета.Ruвчера в 16:24

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

РИА Новостивчера в 13:38

ООН: статус Голанских высот остается неизменным

Вести.Ruвчера в 13:05

ООН: статус Голанских высот не изменился

RT на русскомвчера в 12:46

ООН: статус Голанских высот остаётся неизменным

News.ruвчера в 12:42

ООН: Любые шаги Израиля по изменению правового статуса Голанских высот будут недействительными

Эхо Москвывчера в 11:17

ООН: Статус Голан остается неизменным

Российская газетавчера в 13:01
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:41, Ашберн
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Финансы

Американские фондовые индексы ушли вниз из-за слабой статистики

Dow Jones и NASDAQ потеряли более 1% после открытия торговой сессии. Это произошло из-за замедления мировой экономики.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Машиниста электрички наградят за спасение привязанной к рельсам собаки

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Культура

Костюмы супергероев из сериалов Marvel выставят на аукцион

Американская компания Marvel Entertainment выставит на аукцион костюмы и реквизит из сериалов про супергероев.
Обновлено вчера в 11:56
Энергетика

Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ

За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол

Аргентина с Месси в составе проиграла Венесуэле в товарищеском матче

Обновлено вчера в 18:14
Происшествия

В Новой Зеландии открыли для прихожан мечети, где произошла стрельба

Обновлено вчера в 22:25
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новые функции, которые позволят получать дополнительную информацию о сообщениях и выявлять таким образом спам.
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком

В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.
Обновлено в 01:18
Происшествия

У жилого дома в Болгарии взорвалась бомба

У жилого дома в болгарском городе Перник взорвалась бомба. Об этом сообщает телеканал Nova.
Обновлено вчера в 03:53
Шоу-бизнес

Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище

Обновлено 21 марта в 09:36
Политика

Лукашенко посоветовал чиновникам проходить по 5 км в день

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что чиновники должны популяризировать здоровый образ жизни и проходить пешком минимум по 5 км в день.
Обновлено вчера в 16:45
Культура

«Эрарта» ответила на стринги в Третьяковской галерее красными трусами

Петербургский музей современного искусства «Эрарта» с юмором отнесся к инциденту в Третьяковской галерее, по залам которой разгуливал мужчина в стрингах, разрисованный рунами.
Обновлено вчера в 15:05
Хоккей

«Сан-Хосе» проиграл «Анахайму», потерпев пятое поражение подряд

«Дакс» добыли третью победу в последних четырех играх. «Шаркс» потерпели пятое поражение кряду.
Обновлено в 00:58
Политика

Порошенко хотел работать в спецслужбах СССР, заявил украинский генерал

Генерал армии, бывший председатель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что президент Украины Петр Порошенко хотел работать в советских спецслужбах.
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Зеленский захотел снять неприкосновенность с президента Украины

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что его юристы готовят законопроект о снятии неприкосновенности с главы государства.
Обновлено вчера в 20:58
Спорт

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

Отправленный под домашний арест москвич пропил браслет слежения

Как пишет «МК», суд отправил злоумышленников под домашний арест.
Обновлено вчера в 11:28
Политика

МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Культура

Политолог на шоу Соловьева выдал цитату из комедии за реальное интервью

Политолог Дмитрий Куликов выдал реплики советского актера Евгения Леонова из советского фильма за реальное интервью.
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Театры

В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф»

Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома»

В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.
Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Запашный ответил Невзорову на сарказм о смерти Началовой

Обновлено вчера в 07:05
Культура

Юрий Мамин покидает Россию ради США

Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств

МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
Обновлено вчера в 09:00
Политика

Порошенко заявил о возможном введении 13-ой пенсии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране может быть введена «ежегодная 13-я пенсия» для людей, которые получают минимальную социальную выплату.
Обновлено в 01:36
Политика

Глава Apple призвал Китай быть более открытым ради мировой экономики

Глава Apple Тим Кук призвал Китай быть более открытым миру ради восстановления и развития глобальной экономики.
Обновлено в 01:11
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Роспотребнадзор предостерег от покупки массажных накидок на кресло

Роспотребнадзор Свердловской области предостерег от необдуманной покупки вибромассажных накидок.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт

Лыжница Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой

Российская лыжница Юлия Белорукова дисквалифицирована за удар соперницы палкой Сборная России опротестовала это решение.
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Голанские высоты
Спорная территория на Ближнем Востоке. Большая её часть в настоящее время контролируется Израилем, а восточная часть Сирией. Как Израиль, так и Сирия считают Голанские высоты частью своей территории. С 1944 по 1967 год Голанские высоты входили в состав сирийской провинции Кунейтра.
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