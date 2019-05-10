Футбол

Руководство «Локомотива» не может связаться с ДенисовымАргументы и Факты 17:09

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе заявил, что руководство команды не может связаться с игроком Игорем Денисовым, передает ТАСС. Сообщается, что в последний раз Денисов попал в заявку «Локомотива» на матч с «Ахматом» 13 апреля.
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Руководство «Локомотива» не может связаться с Денисовым

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Денисов забил на «Локомотив»? «Он в Питере и у него отключен телефон», - гендиректор железнодорожников

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