Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРуководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами

Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror. По словам одного из представителей организации, ФИФА уже прорабатывает эту идею и изучает возможность ее внедрения.
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В ФИФА задумались о внедрении судей-роботов

Газета.Ru16:05

ФИФА рассматривает вариант замены лайнсменов на роботов

Sport24.ru06:03

Руководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами

Спорт-Экспресс06:21

ФИФА изучает возможность введения системы определения офсайдов

Матч ТВ06:58

Лайнсмены могут исчезнуть из футбола, ФИФА хочет внедрить роботов

Sport.ru06:00

ФИФА планирует заменить лайнсменов на роботов

Чемпионат05:37

ФИФА изучает возможность введения системы определения офсайдов

Sportbox.RU06:58
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Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
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"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
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