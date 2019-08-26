Футбол
Спорт-ЭкспрессРуководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами
Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror. По словам одного из представителей организации, ФИФА уже прорабатывает эту идею и изучает возможность ее внедрения.
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Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Происшествия
Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех
Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.
РИА Новости 16:41
Футбол
«Локомотив» представит новичка во вторник
Спорт-Экспресс 15:59
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика
Умер британский политтехнолог, работавший с Тэтчер и Ельциным
Британский политтехнолог Тим Белл, который работал со многими мировыми лидерами, в том числе премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер и президентом России Борисом Ельциным, умер в Великобритании в возрасте 77 лет.
ТАСС 14:45
Наука
Впервые измерена масса нейтрино
Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Naked Science 23 августа в 12:57
Технологии
Гостям авиасалона покажут опытные образцы самолетов
Посетители авиасалона могут увидеть опытные образцы этого воздушного судна, принимающие участие в программе сертификационных испытаний.
Вечерняя Москва 15:19
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян
Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
BFM.ru 13:11
Происшествия
Брат премьера Чечни задержан во Внуково с неким порошком
Как сообщает Telegram–канал Baza, при нем обнаружили небольшой пакет с неким порошком.
РИА Дербент 09:15
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Общество
Росстат пообещал всей России дефицит мужчин
Росстат отмечает, что в стране мальчиков и девочек рождается примерно равное количество, но уже к 20-25 годам молодые мужчины начинают очень активно реализовывать риски смертности (алкоголь и наркотики, драки, ДТП, экстремальный спорт и так далее), благодаря чему их количество по отношению к количеству женщин начинает сокращаться.
Хакасия-Информ 01:24
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Культура
Участники «Тавриды-Арт» получили гранты на 87 млн рублей
Участники творческого фестиваля в Крыму «Таврида-Арт» получили гранты, сумма которых составила 86 млн 937 тысяч рублей.
ПолитРоссия 10:28
Здоровье
Минздрав Кубани заявил об отсутствии дефицита преднизолона в Сочи
Препарат преднизолон, на отсутствие которого в сочинских аптеках пожаловались пользователи в соцсетях, имеется в аптеках города в достаточном количестве.
ТАСС 10:22
Армия и оружие
Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М
Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Политика
Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
РИА Новости 13:27
Армия и оружие
Дипломат назвал причину испытаний под Северодвинском
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Музыка
Названы наставники нового сезона шоу «Голос»
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на телеканал «360», в новом сезоне шоу «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе и Валерий Сюткин.
ToDay News Ufa 16:16
Шоу-бизнес
В тренде: Мадонна нарядила дочек-близняшек в русалок
Американская поп-звезда Мадонна устроила большой костюмированный день рождения для своих приемных дочек - темнокожих двойняшек Стеллы и Эстер (певица удочерила их в 2017 году).
Телепрограмма 15:06
Технологии
Протестный Гонконг выявил утечку личных данных митингующих в Telegram
Протестующие в Гонконге заявили об утечке персональных данных в мессенджере Telegram.
Pravda.Ru 08:42
Происшествия
В сирийской Латакии прогремел взрыв
По информации телеканала, в результате взрыва нанесён небольшой материальный ущерб.
REGNUM 16:47
Армия и оружие
В Турции анонсировали поставки новой батареи комплексов С-400
RT на русском 13:56
Общество
Московское метро подало иск к организаторам акции 27 июля
Ранее сообщалось, что к организаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму поданы иски о возмещении ущерба на сумму около 13 млн рублей.
Росбалт 15:03
Общество
В Тамбове умер старейший подводник России
Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник России Юлий Ксюнин умер в Тамбове на 106-м году жизни.
ТАСС 05:12
Гаджеты
На Samsung и Apple подали в суд из-за излучения смартфонов
Коллективный иск на производителей смартфонов Samsung и Apple из-за сильного излучения был подан в суд северного округа Калифорнии, 26 августа сообщил Forbes.
Красная весна 15:05
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13