Футбол
Спорт-ЭкспрессРуководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами
Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror. По словам одного из представителей организации, ФИФА уже прорабатывает эту идею и изучает возможность ее внедрения.
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Технологии
Россия поможет Huawei закупкой 360 тысяч планшетов
В настоящее время обсуждается установка «Авроры» на 360 тысяч планшетов Huawei к 1 августа 2020 года, отметил источник агентства.
Lenta.ru 14:46
Экономика
Путин обеспокоен медленным ростом реальных доходов граждан
Открывая совещание по экономическим вопросам, президент России заявил, что несмотря на то, что инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, а также несмотря на рост зарплат, реальные доходы людей растут медленно, и это вызывает беспокойство.
Моссовет 06:43
Шоу-бизнес
Коллеги Числова заявили, что он страдает алкоголизмом
54-летний Александр Числов является известным советским и российским актером.
Телепрограмма 11:33
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Здоровье
На МАКС-2019 будут дежурить два десятка медицинских бригад
Медицинское сопровождение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском обеспечат более 20 бригад обеспечат.
Национальная служба новостей 12:31
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Политика
Лавров: Россия не поднимала вопрос о возвращении в G8
Министр отметил, что Москва об этом узнала из заявлений западных политиков Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что РФ не выражала инициативу о возвращении в G8, "никогда ни о чем никого не просила", а узнала об этом из заявлений западных политиков, пишет РИА Новости.
Аргументы и Факты 07:26
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об опасности домашних грибных заготовок
Специалисты отметили, что для заготовок лучше замораживать свежие или отваренные грибы или солить их, используя негерметичную укупорку тары.
Вечерняя Москва 10:13
Игры
Blizzard опубликовала список известных багов WoW Classic
Игромания.ру 15:47
Футбол
«Интер» разгромил «Лечче» на старте Серии А
ProstoProSport 16:42
Космос
Экипаж «Союза МС-13» перестыковался к другому модулю МКС
Стыковка проводилась в ручном режиме. За маневр отвечал командир корабля Александр Скворцов.
Телеканал Санкт-Петербург 01:52
Авто
Китайская марка GAC запустила продажи дешёвого аналога Toyota Camry
Новая модель от китайской компании создана как более доступный вариант бизнес-седана Toyota Camry.
Газета DAILY 14:01
Армия и оружие
ПРО Израиля перехватила ракеты из сектора Газа
Две из трех ракет, выпущенных из сектора Газа удалось перехватить противоракетной обороне Израиля «Железный купол».
Телеканал 360° вчера в 16:40
Футбол
ЦСКА подпишет двух игроков до закрытия трансферного окна
Metaratings 12:00
Здоровье
Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле
Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Происшествия
Тревел-блогер из Краснодара скончалась после ДТП на Бали
Олеся Сацункевич, рассказывавшая на своей странице в сети Instagram о приключениях в других странах, скончалась в больнице.
Life.ru 11:53
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что Крым вошел в состав России.
Известия 11:50
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации сотрудников
Росгвардия ознакомится с законопроектом о внешней идентификации ее сотрудников в общественных местах при выполнении ими профессиональных обязательств.
Политическая Экспертиза вчера в 04:10
Футбол
Богатейший человек Англии стал владельцем «Ниццы»
«Ницца» объявила о покупке клуба компанией INEOS, владельцем которой является британский бизнесмен Джим Рэтклифф.
Матч ТВ 14:28
Транспорт
Собянин открыл дублер Остафьевского шоссе в Новой Москве
Сегодня мэр столицы Сергей Собянин открыл в Москве новое Остафьевское шоссе. Это бывший проектируемый проезд №947, сообщает "ТВ Центр".
ТВ Центр 04:37
Политика
Путин предложил Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики
Российский лидер Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Ингушетии три кандидатуры на пост главы республики.
Народные новости 08:11
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Политика
Макрон анонсировал саммит в нормандском формате в сентябре
Саммит в нормандском формате планируется провести в сентябре.
Российская газета 13:12