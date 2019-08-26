Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессРуководство ФИФА планирует заменить лайнсменов роботами

Руководители ФИФА уже в ближайшем будущем планируют привлекать к обслуживанию матчей роботов, сообщает The Mirror. По словам одного из представителей организации, ФИФА уже прорабатывает эту идею и изучает возможность ее внедрения.
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ФИФА изучает возможность введения системы определения офсайдов

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