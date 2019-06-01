Футбол
«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06
60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Шоу-бизнес
Бывшая жена Марата Башарова улетела с сыном в Доминикану
Елизавета Башарова решила отвлечься от проблем и отправилась отдыхать в солнечную Доминикану вместе с сыном.
Обновлено в 05:00
Общество
Путин поприветствовал гостей праздника, посвященного Дню защиты детей
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 03:18
Происшествия
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Армия и оружие
Появилось видео испытаний бомбардировщика Ту-22М3М
В интернете появились кадры испытаний дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М, являющегося глубокой модернизацией Ту-22М3.
Обновлено в 04:38
Наука
В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам
Обновлено 30 мая в 05:59
Культура
Джоан Роулинг выпустит новые книги о Гарри Поттере
Обновлено вчера в 04:45
Общество
Какие законы вступят в силу с 1 июня в России
С 1 июня в России вступает в силу целый ряд новых законов, которые будут касаться внутрисетевого роуминга, оформления детских пособий и процедуры тюнинга автомобилей.
Обновлено вчера в 02:21
Происшествия
СМИ выяснили последние слова родным убитой в Раменском районе женщины
Ранее "СП" писала, что следователи задержали главу Раменского района Андрей Кулаков по подозрению в убийстве женщины.
Обновлено в 01:14
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из фильма «Рокетмен»
Британский певец Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков удалить ряд сцен из посвященного ему фильма "Рокетмен".
Обновлено в 01:32
Политика
Беглов подал документы для участия в выборах губернатора Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу подал в избирательную комиссию документы, необходимые для участия в предстоящих выборах губернатора города, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.
Обновлено в 01:51
Шоу-бизнес
Принцы Гарри и Уильям поссорились из-за денег и Меган Маркл
Принцы Гарри и Уильям серьезно поссорились на фоне разногласий в вопросе денег и статуса.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Американец получил срок за женитьбу на собственной дочери
Жителя штата Небраска Трэвиса Филдгроува приговорили к двум годам тюрьмы за связь с собственной дочерью, сообщает издание Omaha World-Herald.
Обновлено в 02:56
Авто
Внедорожник Cadillac Escalade получил новую спецверсию в России
Американский гигант Cadillac с сегодняшнего дня объявил о приеме заказов на спецверсию популярного в России внедорожника Escalade, в названии которого появилась приставка Sport Edition.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие
Экс-министр заявил о крахе оборонной промышленности Украины
Бывший украинский премьер-министр Юрий Ехануров рассказал, что ВСУ не хватает техники Оборонная промышленность Украины находится в плачевном состоянии, передает РИА Новости заявление экс-главы военного ведомства и бывшего премьер-министра страны Юрия Еханурова.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты
Apple намерена отказаться от iTunes — Bloomberg
Отмечается, что без iTunes пользователи смогут управлять своими гаджетами Apple через приложение Music Американская корпорация Apple готовится полностью отказаться от сервиса iTunes, пишет Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:08
Здоровье
На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу
В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения МН17
Обновлено вчера в 10:48
Игры
Стратегия Northgard по скандинавским мифам скоро выйдет на консолях
Студия Shiro Games, выпустившая ролевой боевик Evoland, представила основанную на скандинавской мифологии стратегию Northgard ещё в 2016 году.
Обновлено вчера в 09:46
Игры
В первом DLC для Mortal Kombat 11 добавят Шан Цунга и Синдел
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Китайские СМИ рассказали о «самой страшной ракете» России
Китайское издание Sohu выпустило статью о «самой страшной в мире» российской ракете, которая в ближайшем будущем будет поставлена на вооружение.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил нового президента Украины Владимира Зеленского посетить американскую столицу с официальным визитом.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
На Украине ведут премии для мотивации военных
Глава минобороны Украины Степан Полторак заявил, что украинским военным будут выплачивать премии перед тем, как они отправятся участвовать в военной операции в Донбассе.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Борис Михайлов: «Пусть решение дать Метсоле приз лучшего вратаря останется на совести КХЛ»
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов выразил мнение о голкипере сборной России и московского ЦСКА Илье Сорокине, который остался без награды лучшему вратарю КХЛ.
Обновлено в 01:55
Происшествия
12 человек погибли в результате стрельбы в Вирджинии
В результате погибли 12 человек, ещё четверо госпитализированы. Состояние трёх пострадавших медики оценивают как критическое.
Обновлено в 03:36
Футбол
«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов
"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции
Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Армия и оружие
В ЛНР следят за перестановками Зеленского в армии
Обновлено вчера в 10:29