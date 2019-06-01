Футбол

«Челси» отпустит Сарри в «Ювентус»Спорт день за днем вчера в 15:06

60-летний итальянский главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению в «Ювентус», утверждают в Sportitalia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. По данным английских СМИ, руководство «Ювентуса» предложило Сарри контракт с зарплатой в 6,2 млн фунтов стерлингов в год.
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Сарри заявил руководству «Челси» о желании покинуть клуб

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Источник: «Челси» не будет препятствовать переходу Сарри в «Ювентус»

Sport.ruвчера в 16:30

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Sport24.ruвчера в 16:02

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СМИ: Сарри оповестил руководство «Челси», что хочет покинуть клуб

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Маурицио Сарри
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Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий английский футбольный клуб «Челси». Известен своей страстью к сигаретам. Он не бросает курить, даже стоя на бровке во время матчей.
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