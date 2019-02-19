Руководство ЦБ встретится с акционерами банка «Восточный»News.ru вчера в 14:23

Руководство Банка России 20 февраля проведет встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный», сообщили РБК два источника на финансовом рынке. На фоне конфликта акционеров был арестован основатель инвесткомпании Baring Vostok Майкл Калви.

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Руководство Банка России 20 февраля проведёт встречу с конфликтующими акционерами банка «Восточный». На переговоры может приехать председатель Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина. Встреча состоится на фоне ареста основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви, передаёт РБК.

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