Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»РИА Новости 15:44

Исполнительный директор футбольного клуба "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин заявил, что нападающий мадридской команды Антуан Гризманн продолжит карьеру в "Барселоне". Ранее сообщалось, что "Барселона" в середине марта договорилась с Гризманном о его переходе в каталонский клуб.

Спорт день за днем

Руководство «Атлетико» подтвердило, что Гризманн перейдет в «Барселону»

Спорт день за днем

Происшествия В России могут расширить перечень признаков опьянения водителей Предлагается пополнить перечень признаков алкогольного и наркотического опьянения двумя критериями, сообщает РБК.

Происшествия В Ленобласти собаки обглодали тело хозяина В Кировском районе Ленобласти собаки обглодали тело 50-летнего хозяина.

Происшествия Почти вся Абхазия осталась без электричества Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре.

Происшествия Во Внуково задержали вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева Полицейские задержали в столичном аэропорту Внуково вратаря сборной России по футболу Андрея Лунева за мелкое хулиганство.

Политика Трамп рассматривает введение санкций против «Северного потока-2» Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций для блокирования строительства трубопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в том числе в Германию.

Политика День России станет государственным праздником в ДНР, заявил Пушилин Ранее организаторы сообщали, что около 40 тысяч человек участвуют в праздновании Дня России в Донецке.

Общество В столичном регионе температура воздуха опустится до 1 градуса С 13 на 14 июня температура воздуха в столичном регионе опустится до плюс 1 градуса. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

Происшествия Музыкант группы «Ляпис Трубецкой» впал в кому Белорусские следователи выясняют обстоятельства избиения в Минске Руслана Владыко — известного музыканта, участвовавшего в белорусской рок-группе «Ляпис Трубецкой» и являющегося сейчас гитаристом группы Trubetskoy, сообщил РИА Новости в среду официальный представитель Следственного комитета страны Сергей Кабакович.

Политика Путин побывал на месте новых археологических раскопок в Кремле Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории московского Кремля.

Технологии WhatsApp пригрозил пользователям судом В заявлении WhatsApp сказано, что с 7 декабря 2019 года компания будет предпринимать правовые действия против пользователей, нарушающих правила мессенджера.

Экономика Медведев рассказал, когда введут четырехдневную рабочую неделю «Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как основой социально-трудового контракта» - отметил премьер-министр, добавив, что в мировой практике уже имеются прецеденты роста производительности труда при сокращении рабочего времени.

Происшествия Ивана Голунова освободили от уголовной ответственности Ивана Голунова, журналиста-расследователя издания «Медуза», освободили от уголовной ответственности, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Происшествия Алексея Навального отпустили из полиции Господина Навального задержали на марше в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Оппозиционера обвинили в его организации.

Футбол Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.

Наука В условиях космоса кислоты могут не диссоциировать Исследователи определили, что в криогенных условиях космоса кислоты могут не вступать в химическую реакцию с водой и, соответственно, не образовывать едкие растворы, как это происходит в земных условиях.

Политика Член СПЧ пояснил цель участников несогласованной акции Накануне глава Союза журналистов Москвы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского обществаи правам человека Павел Гусев призвал москвичей отказаться от участия в несогласованных акциях в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Политика В Луганске развернули самую большую копию российского паспорта Самую большую копию паспорта Российской Федерации развернули на главной площади в Луганске в рамках флешмоба, посвященного Дню России, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Путин вручил премии за достижения в науке и культуре Президент Владимир Путин 12 июня вручил государственные премии за достижения в науке и культуре в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Общество Как помочь ребенку с СДВГ? Дети и подростки с СДВГ имеют свой собственный набор навыков и недостатков, о которых должны знать родители, чтобы лучше помогать их развитию.