Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Футбол Капитан «Зенита-2» вместо португальского клуба перейдет в «Чайку» Капитан "Зенита-2" Артем Вяткин находится в расположении "Чайки". Решение по защитнику будет принято в ближайшее время.

Происшествия Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.

Политика В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек Около тысячи человек принимают участие в незаконном митинге в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Происшествия В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.

Происшествия Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Интернет Основная сеть Binance Chain успешно обновилась В основной сети Binance Chain успешно завершилось запланированное обновление Galileo.

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.

Шоу-бизнес Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.

Происшествия Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет» Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».

Экономика Экономика Китая недосчиталась роста Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.

Общество Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.

Недвижимость Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.

Футбол Касильяс вошёл в руководство «Порту» Испанский вратарь Икер Касильяс вошёл в руководство "Порту", рапортует официальный сайт клуба.

Общество Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".