Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволилиИнтерфакс 06:26
Начальник спецподразделения ФСБ РФ "Альфа" Валерий Канакин был уволен c должности некоторое время назад, сообщил "Интерфаксу" почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов
Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Общество
В Ростовской области в ближайшие часы ожидаются ливни с градом
Спасатели предупреждают жителей Ростовской области о надвигающейся непогоде.
Обновлено в 05:28
Футбол
Капитан «Зенита-2» вместо португальского клуба перейдет в «Чайку»
Капитан "Зенита-2" Артем Вяткин находится в расположении "Чайки". Решение по защитнику будет принято в ближайшее время.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
Обновлено в 05:57
Происшествия
Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии
Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Политика
В незаконной акции в центре Москвы участвуют около тысячи человек
Около тысячи человек принимают участие в незаконном митинге в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 09:20
Теннис
Джокович рассказал, какова на вкус трава Уимблдона
Обновлено в 05:24
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Крылья Советов» обыграли ЦСКА, Акинфеев лег в первом тайме
Обновлено вчера в 11:52
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия
В Москве по делу о госизмене арестовали сотрудника ЦНИИмаш
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова по делу о государственной измене, сообщили 15 июля в пресс-службе суда.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Грузия приостановила экстрадицию в Россию подозреваемого в убийстве следователя Шишкиной
Верховный суд Грузии временно приостановил процесс экстрадиции в Россию Ярослава Сумбаева, который подозревается в ряде преступлений, в том числе в заказе убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 05:55
Интернет
Основная сеть Binance Chain успешно обновилась
В основной сети Binance Chain успешно завершилось запланированное обновление Galileo.
Обновлено в 07:05
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро ждет второго ребенка
Три года назад Мэрилин Керро в очередной раз рассталась со своим возлюбленным Александром Шепсом.
Обновлено в 07:01
Происшествия
Прокуратура направила дело экс-министра финансов Подмосковья в суд
Уголовное дело в отношении бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова направлено в Басманный суд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 04:39
Наука
Впервые в истории опубликован снимок квантовой запутанности
Обновлено вчера в 00:08
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Экономика
Экономика Китая недосчиталась роста
Ослаблению экономики способствовало в первую очередь замедление экспорта (за первое полугодие он вырос всего на 0,1% в годовом исчислении), а также сокращение роста жилищного строительства до 4,1% против почти 20% роста, отмечавшегося в последние годы.
Обновлено в 05:48
Общество
Ученый прогнозирует скорое крупное землетрясение в Калифорнии
В начале июня в Калифорнии произошли самые серьезные за последние годы землетрясения, хотя карта сейсмической активности региона не обозначает данные места как потенциально опасные.
Обновлено вчера в 20:38
Недвижимость
Банк «Открытие» снижает ставки по ипотеке
Базовая ставка снижена до 9,9%. А зарплатные клиенты «Открытия» или клиенты, заполнившие заявку на сайте банка, смогут рассчитывать на ставку от 9,3% годовых.
Обновлено в 06:15
Футбол
Касильяс вошёл в руководство «Порту»
Испанский вратарь Икер Касильяс вошёл в руководство "Порту", рапортует официальный сайт клуба.
Обновлено в 06:32
Общество
Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов
Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Протестующие в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе
Обновлено в 06:51
Экономика
Налоговая арестовала счета «Синергии»
ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Общество
На улицы Екатеринбурга начали выпускать бродячих собак
Обновлено в 00:44
Музыка
В Петербурге прервал концерт Крис Норман
На концерте в Санкт-Петербурге прервал свое выступление английский певец и гитарист Крис Норман.
Обновлено в 05:38