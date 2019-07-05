с чего всё началось

Ряд руководителей обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 5 июля.

Происшествия В Москве задержаны офицеры «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ По данным других источников, близких к ФСБ, помимо двух задержанных во вторник, 4 июля, в четверг были задержаны ещё шесть сотрудников спецслужбы.

Происшествия Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.

Происшествия Замглавы МВД назвал дело Голунова угрозой нацбезопасности Первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой заявил, что "дело Голунова" является угрозой национальной безопасности.

Общество Федор Конюхов освоил самолет на солнечных батареях В сообщении на личном сайте путешественника уточняется, что это воздушное судно создано специально для отработки технологических решений, которые планируется реализовать при строительстве самолета на солнечных батареях для кругосветного полета.

Происшествия Безногая россиянка зарезала избивавшего ее и ребенка мужа Суд Карымского района (Забайкальский край) вынес приговор женщине-инвалиду, которая зарезала мужа, защищая себя и ребенка от побоев.

Политика Украина заинтересовалась освоением Арктики Украина может начать активно работать в арктическом регионе, где ее присутствие сейчас минимально, заявил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, пишет газета High North News.

Происшествия Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 22 Количество погибших в результате паводка в Иркутской области возросло до 22. Об этом заявил вице-премьер Виталий Мутко, передает ТАСС.

Наука На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.

Гаджеты Apple выплатила Samsung 683 миллиона долларов из-за низкого спроса на iPhone Как выяснилось, Apple действительно выплатила Samsung очень большую сумму в размере 683 миллиона долларов из-за того, что она не заказала запланированное ранее количество OLED-панелей для iPhone.

Политика Трамп устроит военный парад в честь Дня независимости США Вечером 4 июля в Вашингтоне пройдет военный парад в честь Дня независимости США.

Политика Военным и силовикам повысят зарплаты с 1 октября Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации денежного довольствия силовиков и военных с учетом уровня инфляции.

Шоу-бизнес Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.

Общество Песков прокомментировал строительство дома Сечина за 20 млрд рублей Ранее проект Baza рассказал о строительстве Сечиным нового особняка в Одинцовском районе Подмосковья стоимостью около 20 млрд руб. По данным проекта, после развода в 2017 году со второй женой Ольгой Рожковой, Сечин снес старый дом в Барвихе, где теперь возводит пятиэтажный особняк в форме буквы "Ж".

Происшествия Миллиардер погиб при крушении вертолета на Багамах Семеро человек погибли при крушении вертолета на Багамах в четверг, 4 июля.

Происшествия В центре Екатеринбурга загорелись несколько этажей жилого дома В Екатеринбурге на пешеходной улице Вайнера горит жилой дом. Информация о пожаре поступила в 17:33 местного времени.

Происшествия Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке «Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.

Происшествия Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.

Футбол «Зенит» отправился в Москву на матч за Суперкубок России Футболисты «Зенита» отправились в Москву матч за Суперкубок России с «Локомотивом», который состоится 6 июля, сообщает пресс-служба клуба.

Финансы ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля.

Происшествия В Москве четыре человека пострадали в ДТП на МКАД Четыре человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на 87-м километре МКАД в пятницу, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ.

Политика Зеленский отправился с рабочей поездкой в Донбасс «5 июля президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочую поездку в Донецкую область», — говорится в сообщении.

Энергетика «Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream Коммерческий суд Высокого суда Англии и Уэльса обязал «Газпром» в случае получения дивидендов от оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG внести оттуда $145 млн на счет суда в качестве гарантии исполнения его требований.

Политика Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.

Футбол В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком» Горожане в двух предыдущих встречах ни разу не пропустили. В первом поединке «черно-зеленые» одолели ЦСКА с минимальным счетом.

Политика Путин присвоил звание Героя России четырем погибшим подводникам Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении погибших при аварии на глубоководной станции подводников.

Здоровье Получить водительскую справку будет сложнее Эксперты предполагают, что с новыми анализами стоимость справки превысит среднюю стоимость полиса ОСАГО по стране.

Происшествия Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой в пригороде Петербурга Пять человек оказались в числе пострадавших в столкновении легкового автомобиля Mitsubishi Lancer и маршрутки с пассажирами в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.