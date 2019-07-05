Происшествия
Руководителей «Шереметьево Хэндлинг» уволили из-за проблем с багажомИзвестия 06:42
Ряд руководителей обслуживающей компании «Шереметьево Хэндлинг» уволены из-за проблем с выдачей багажа в аэропорту, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры в пятницу, 5 июля.
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«Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель гендиректора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, гендиректор общества», – отмечается в сообщении ведомства.Ведомости06:07
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Происшествия
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Обновлено в 09:22
Происшествия
Начальника УГИБДД по Новгородской области заподозрили во взятке
«Деньги предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории региона», — отметили в СК.
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Происшествия
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Обновлено в 06:32
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Энергетика
«Нафтогаз» заявил о замороженных судом $145 млн дивидендов Nord Stream
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В Австрии ФК «Краснодар» сыграет с московским «Спартаком»
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