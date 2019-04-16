Происшествия

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в АнглииРИА Новости 14:51

Батт, выступавший за "МЮ" с 1992 по 2004 год, был назначен руководителем академии "красных дьяволов" в 2016 году. Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с испанской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Экс-игрок МЮ Батт арестован за нападение на жену

RT на русском16:18

Полиция арестовала бывшего игрока «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru16:49

Глава академии «МЮ» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену

Чемпионат16:30

СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии

Матч ТВ17:02

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Газета.Ru15:29

Арестован президент академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт

Вести.Ru14:57

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

РИА Новости14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 18:40, Ашберн
Транспорт

В России введут платные перекрестки

В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено в 02:31
Происшествия

Мужчина с молотком напал на сотрудницу московского метро

Правоохранительные органы Москвы проверяют информацию о нападении на сотрудницу метрополитена на станции «Технопарк», неизвестный, по некоторым данным, вооружен молотком, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Обновлено в 02:38
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Жена «Рыжего» из «Иванушек» ушла к баскетболисту

Издание Super опубликовало фотографии, на которых Марина запечатлена с 27-летним баскетболистом Андреем Зубковым.
Обновлено в 09:59
Политика

В ЛНР оценили заявление Порошенко о миротворцах

Как заявил ТАСС Мирошник, слова Порошенко о якобы скором саммите участников нормандского формата, на котором будет принято решение о вводе миротворцев ООН в Донбасс, являются его собственной «очередной фантазией».
Обновлено в 18:14
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Наука

Быстрее, еще быстрее

Примерно в 1956 году выдающийся советский математик Андрей Колмогоров выдвинул гипотезу, что это и есть лучший из всех возможных способов умножить одно число на другое.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Общество

Сытина прогнали с передачи «Время покажет»

Анатолий Кузичев, ведущий передачи, выгнал Сытина после того, как тот заявил: "Вы сравнили пожар важнейшей культурной ценности Европы и, скажем так, ликвидацию малоценного человеческого материала в Одессе 2 мая 2014 года".
Обновлено в 18:21
Игры

Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity

15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Общество

Тысячи россиян обманули при переходе на цифровое ТВ

Эксперты советуют при переходе на цифровое ТВ все-таки пользоваться помощью волонтеров, чтобы избежать встречи с аферистами.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Москалькова пообещала добиться перевода Ярошенко в другую тюрьму в США

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила журналистам, что отбывающий 20-летнее заключение в США российский летчик Константин Ярошенко нуждается в переводе в другую тюрьму по состоянию здоровья.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Политика

Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

"Очевидно, что нужно глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль, внедрять современную модель управления производством, научно-исследовательскими работами, учиться на порядок эффективнее использовать результаты космической деятельности во всех сферах нашей жизни", - сказал глава государства.
Обновлено в 06:52
Шоу-бизнес

Ольга Зарубина подделала ДНК-экспертизу дочери Александра Малинина

Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой стала блондинкой

Поклонники оценили смену имиджа Ларисы Гузеевой. Ольга Бухарова решилась стать блондинкой вслед за звездной мамой.
Обновлено в 15:00
Общество

Ответственный дымовладелец: названы самые курящие регионы России

Самыми курящими регионами России оказались дальневосточные, а наиболее равнодушны к табаку республики Кавказа.
Обновлено в 17:01
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали

В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Политика

Зеленский рассказал о подготовке к дебатам с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к дебатам кандидатов на высший пост накануне второго тура выборов и разногласиях по схеме их проведения со своим конкурентом Петром Порошенко.
Обновлено в 17:32
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Политика

Порошенко насчитал 40% готовых проголосовать за него украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что во втором туре выборов главы государства за него готовы проголосовать 40% граждан страны.
Обновлено в 14:00
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Футбол

Адвокат Мамаева заявил о провокациях со стороны прокурора

Обновлено в 14:20
Политика

Иордания отзывает своего посла из Румынии

В правительстве Иордании приняли решение отозвать своего посла в Румынии.
Обновлено в 18:26
Шоу-бизнес

Марина Хлебникова вышла на сцену после самоубийства мужа

После вышла статья "Муж Хлебниковой украл у Иосифа Пригожина 500 тысяч долларов".
Обновлено в 03:20
Общество

Отец Варвары Карауловой прокомментировал освобождение дочери

Отец условно-досрочно освобожденной Варвары Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к террористической группировке ИГ («Исламское государство», запрещена в России), заявил, что ему пока с трудом верится в решение суда.
Обновлено в 09:39
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Наука

Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти

Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ники Батт
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Глава футбольной академии «Манчестер Юнайтед». Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника оборонительного плана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное