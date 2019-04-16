Происшествия
Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в АнглииРИА Новости 14:51
Батт, выступавший за "МЮ" с 1992 по 2004 год, был назначен руководителем академии "красных дьяволов" в 2016 году. Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с испанской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
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