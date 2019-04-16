Происшествия

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в АнглииРИА Новости 14:51

Батт, выступавший за "МЮ" с 1992 по 2004 год, был назначен руководителем академии "красных дьяволов" в 2016 году. Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с испанской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

СМИ: Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» арестован из-за подозрений в домашнем насилии

Матч ТВ17:02

Полиция арестовала бывшего игрока «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru16:49

СМИ: Экс-игрок МЮ Батт арестован за нападение на жену

RT на русском16:18

Глава академии «МЮ» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену

Чемпионат16:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

Газета.Ru15:29

Арестован президент академии «Манчестер Юнайтед» Никки Батт

Вести.Ru14:57

Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в Англии

РИА Новости14:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 20:10, Ашберн
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Обновлено в 14:44
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам

Обновлено в 19:56
Футбол

Ультрас «Ювентуса» готовят акцию протеста на матче с «Аяксом»

Как сообщает Football Italia, группа продолжит акцию протеста против высоких цен на билеты.
Обновлено в 13:23
Происшествия

СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета

Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился

В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Экономика

Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода

Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО

Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Обновлено в 15:32
Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Обновлено в 17:06
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Общество

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

Foreign Policy назвал способ спасти мир от ядерного апокалипсиса

Увеличение количества женщин в ядерной сфере поможет снизить риск ядерного апокалипсиса, считает обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.
Обновлено в 19:28
Технологии

«Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета

Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».
Обновлено в 14:43
Космос

Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео

Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением

По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.
Обновлено в 09:22
Наука

Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове

Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.
Обновлено в 09:21
Театры

Серебренников получил две «Золотые маски»

Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации Лучший драматический режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре.
Обновлено в 15:45
Политика

Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в своем фейсбуке раздачу бесплатных билетов на стадионные дебаты с президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 19:30
Экономика

Прогноз на годы: через шесть лет пенсии россиян вырастут на 39,4%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018-го, прогнозируют в Минэкономразвития.
Обновлено в 17:01
Общество

Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей

Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.
Обновлено в 19:00
Транспорт

Движение в Москве ограничат из-за Пасхи

Обновлено в 05:13
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Пугачева назвала шоу Кудрявцевой «помойкой» после выпуска о ее жизни

Обновлено в 08:51
Происшествия

Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно

Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе.
Обновлено в 19:26
Культура

Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 13:52
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Теннис

Хачанов покинул Masters, проиграв на старте турнира

Обновлено в 10:58
Происшествия

ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов

Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Энергетика

Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера

Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 09:50
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ники Батт
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Глава футбольной академии «Манчестер Юнайтед». Будучи игроком, выступал на позиции полузащитника оборонительного плана.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное