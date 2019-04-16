Руководитель академии «Манчестер Юнайтед» арестован в АнглииРИА Новости 14:51

Батт, выступавший за "МЮ" с 1992 по 2004 год, был назначен руководителем академии "красных дьяволов" в 2016 году. Во вторник вечером "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с испанской "Барселоной" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Футбол Ультрас «Ювентуса» готовят акцию протеста на матче с «Аяксом» Как сообщает Football Italia, группа продолжит акцию протеста против высоких цен на билеты.

Происшествия СМИ показали фото горящего собора Нотр-Дам с высоты птичьего полета Издание La Croix опубликовало на своей странице в Twitter изображение, на котором горящий собор Парижской Богоматери запечатлен с высоты птичьего полета.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Происшествия Госдума приравняет e-ОСАГО к ОСАГО Инициатива была доработана ко второму чтению. Так, предлагается фактически приравнять ОСАГО и e-ОСАГО.

Политика Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.

Общество Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России Россияне рассказали об отношении к личности Иосифа Сталина в опросе "Левада-Центра", пишет РБК со ссылкой на исследование.

Армия и оружие Foreign Policy назвал способ спасти мир от ядерного апокалипсиса Увеличение количества женщин в ядерной сфере поможет снизить риск ядерного апокалипсиса, считает обозреватель Foreign Policy Занти Шарфф.

Технологии «Яндекс» рассказал о вреде оборудования для суверенного интернета Работа сервисов «Яндекса» в середине марта была нарушена из-за использования систем глубокой фильтрации трафика (Deep Packet Inspection, DPI), сообщил РБК со ссылкой на выступление директора по развитию сетевой инфраструктуры «Яндекса» Алексея Соколова на конференции «Обеспечение доверия и безопасности при использовании ИКТ».

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Здоровье В Роспотребнадзоре заявили о росте числа россиян с ожирением По словам замглавы ведомства Ирины Брагиной, с 2011 года показатели заболеваемости ожирением возросли почти вдвое.

Наука Ключевую часть самой мощной лазерной установки в мире собрали в Сарове Специалисты Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ—ВНИИЭФ, Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») завершили сборку центрального элемента самой мощной лазерной установки в мире, которая в перспективе будет применяться в том числе для получения чистой энергии, сообщила пресс-служба ядерного центра.

Театры Серебренников получил две «Золотые маски» Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации Лучший драматический режиссер за спектакль «Маленькие трагедии» в Гоголь-центре.

Политика Зеленский раздает билеты в фан-зону на стадионные дебаты с Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил в своем фейсбуке раздачу бесплатных билетов на стадионные дебаты с президентом страны Петром Порошенко.

Общество Ребенок уральского мэра заработал 400 тысяч рублей Согласно представленным в декларации сведениям, Сизиков в браке не состоит, при этом у него есть несовершеннолетний ребенок, его доход за 2018 год составил 409,3 тысячи рублей.

Экономика Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ» Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.

Происшествия Власти Пусана конфисковали протаранившее мост российское судно Власти Пусана конфисковали судно Seagrand, которое в конце февраля врезалось в мост в этом городе.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Происшествия ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.

Энергетика Минфин оценил потери бюджета от корректировки демпфера Минфин пересмотрел объем возможных выпадающих доходов бюджета от корректировки демпфирующего механизма (компенсационный механизм для нефтеперерабатывающей отрасли) - они могут составить от 60 млрд до 200 млрд рублей в год, сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов.