Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга ПутинаВедомости вчера в 15:41

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Происшествия В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Кино Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Политика Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Общество Названы самые востребованные профессии в России Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.

Экономика США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.

Музыка Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".

Наука Нестабильного робота научили ездить во все стороны Инженер Мэттью Уотсон (Matthew Watson) из Шеффилдского университета разработал робота, который, в отличие от гироскутеров, может двигаться в любую сторону без поворота корпуса.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Общество В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Шоу-бизнес Звезда «Кадетства» Емельянов прошел ДНК-тест в эфире Первого канала Российский актёр театра и кино Кирилл Емельянов сдал ДНК-тест в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».

Политика Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Шоу-бизнес Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Политика США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.

Экономика Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.

Общество Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.

Здоровье Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Армия и оружие В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57 Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .

Авто В России отзывают автомобили Fiat Ducato В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.