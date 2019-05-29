Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга ПутинаВедомости вчера в 15:41
24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов.
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Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.Дождьвчера в 15:48
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Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
На сайте СУ СК уточняется, что в получении взятки подозревается гендиректор ПАО "Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского", которое является крупнейшим в регионе горнодобывающим предприятием.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово
Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено вчера в 07:20
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Ранее было опубликовано исследование сервиса «Авито Работа», согласно которому самыми востребованными в стране профессиями по итогам 2018 года стали продавцы и водители.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Музыка
Цыганова потребовала не участвовать в «Евровидении» из-за геев
Певица Вика Цыганова в беседе с "Царьградом" рассказала, почему ей неприятно говорит о музыкальных проектах вроде "Голоса" или "Евровидения".
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Наука
Нестабильного робота научили ездить во все стороны
Инженер Мэттью Уотсон (Matthew Watson) из Шеффилдского университета разработал робота, который, в отличие от гироскутеров, может двигаться в любую сторону без поворота корпуса.
Обновлено вчера в 07:56
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено вчера в 21:27
Шоу-бизнес
Звезда «Кадетства» Емельянов прошел ДНК-тест в эфире Первого канала
Российский актёр театра и кино Кирилл Емельянов сдал ДНК-тест в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле».
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»
"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено вчера в 09:05
Шоу-бизнес
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Политика
США могут не признать выданные жителям ДНР и ЛНР паспорта РФ
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика
Центробанк Венесуэлы сообщил об инфляции 130000% в 2018 году
Инфляция в Венесуэле в 2018 году составила 130060%, следует из доклада Центрального банка страны, опубликованного впервые за три года.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Минобороны и Тимати создали совместную коллекцию одежды
Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
Обновлено вчера в 04:46
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Наука
В реках по всему миру обнаружена опасная концентрация антибиотиков
Обновлено вчера в 17:10
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
В Минобороны оценили темпы сборки первого серийного Су-57
Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко посетил предприятие, где собирают истребители пятого поколения Су-57 .
Обновлено вчера в 23:02
Авто
В России отзывают автомобили Fiat Ducato
В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.
Обновлено вчера в 03:36
Экономика
Мордашов и Бахтин вошли в совет директоров «Ленты»
Кроме Мордашова и Бахтина, в совет директоров от "Севергрупп" вошли начальник управления корпоративного контроля "Севергрупп" Роман Васильков и заместитель гендиректора "Севергрупп" по финансам и экономике Алексей Куличенко.
Обновлено вчера в 11:04