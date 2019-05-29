Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга ПутинаВедомости 15:41

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов.

Общество Россияне стали больше экономить Исследовательский холдинг "Ромир" пришел к заключению, что количество россиян, которые стали больше экономить на расходах по всем статьям, увеличилось, сообщает РИА URA.RU.

Культура Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.

Общество В России может появиться субсидия для многодетных отцов В России может появиться новый вид выплат, так называемый «отцовский капитал».

Общество Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.

Происшествия Силовой захват вора в законе Коли Томского попал на видео В Томской области сотрудники МВД при поддержке бойцов Росгвардии задержали вора в законе, в отношении которого возбуждено уголовное дело по новой статье Уголовного кодекса против криминальных авторитетов.

Здоровье В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.

Общество Пять тысяч выпускников сдадут ЕГЭ по математике в Липецкой области В Липецкой области более трех тысяч выпускников 2019 года выбрали для сдачи математику на профильном уровне, соответственно смогут предъявить результаты для поступления в вузы.

Происшествия Пробравшийся на дачу Трампа студент заплатит штраф Молодой человек, в ноябре прошлого года незаконно попавший на территорию загородной резиденции президента США в штате Флорида, заплатит штраф - 25 тысяч долларов.

Политика В Польше призвали судить Качиньского за критику России Экс-депутат сейма Польши и бывший евродепутат, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал привлечь к ответственности лидера правящей в стране партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского за высказывания о России.

Музыка Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.

Здоровье Более 30 тыс. человек обследовали в подмосковных Центрах здоровья в 2019 году Почти 31 тысяча человек бесплатно прошли обследование в Центрах здоровья Московской области в 2019 году, об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Экономика США потеряли звание самой конкурентоспособной экономики мира Соединенные Штаты уступили звание самой конкурентоспособной экономики мира Сингапуру, согласно рейтингу швейцарской бизнес-школы IMD.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.

Экономика Россиянам пересчитают пенсии по-новому В соответствии с приказом Минтруда, вступающим в силу 26 мая, социальные доплаты российских пенсионеров пересчитают и поднимут пенсии выше прожиточного минимума.

Энергетика Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.

Политика Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.

Экономика РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новая модель, которая продается только в России исключительно в лимитированной серии Edition One, теперь доступна не только в красном цвете Red Fusion, но также в коричневом Tenakuru, который Arkana получила в модельном ряду Renault.

Транспорт ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Футбол Сегодня Гаттузо и Леонардо объявят об уходе из «Милана» Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и директор клуба Леонардо покинут команду. Произойдет это во вторник, 28 мая.