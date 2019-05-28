Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга ПутинаВедомости вчера в 15:41

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов.

Общество Россияне стали экономить на еде и путешествиях "Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".

Армия и оружие Стало известно число заказанных истребителей Су-35С Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.

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Экономика США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.

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Общество Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.

Экономика ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Экономика В России предложили запретить псевдопивные напитки «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».

Общество Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

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Технологии В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».