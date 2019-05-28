Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга ПутинаВедомости вчера в 15:41
24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов.
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Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.Дождьвчера в 15:48
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Происшествия
Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова
Обновлено вчера в 13:45
Общество
Россияне стали экономить на еде и путешествиях
"Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".
Обновлено вчера в 03:06
Армия и оружие
Стало известно число заказанных истребителей Су-35С
Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Экономика
ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет
Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Политика
Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии
Обновлено вчера в 19:57
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено вчера в 09:47
Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Технологии
Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями
Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Говорин: Новые правила обязательного медстрахования повысят эффективность программ здравоохранения в регионах
Всеобщая диспансеризация и двойной контроль за тарифами здравоохранения на региональном и федеральном уровнях, предусмотренные новыми правилами обязательного медицинского страхования, позволят повысить эффективность программ здравоохранения в регионах, считает координатор Центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Обновлено вчера в 22:55
Здоровье
В России появился новый порядок контроля за лечением онкобольных
В России появилась новая система оказания помощи онкобольным. Теперь все лечение входит в систему обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 23:52
Политика
Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:19
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края
Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края.
Обновлено в 00:11
Футбол
Появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса»
В Сети появились фотографии третьей формы "Ювентуса" на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер
Обновлено вчера в 23:45