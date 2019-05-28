Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга ПутинаВедомости вчера в 15:41

24 мая ВЦИОМ опубликовал данные опроса о доверии политикам. 31,7% респондентов заявили о доверии Путину, что стало минимумом с января 2006 г. В мае 2018 г. в ходе аналогичного опроса о доверии Путина поддержали 47,4% респондентов.
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Валерий Федоров
Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.
Дождьвчера в 15:48

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Глава ВЦИОМ объяснил снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков»

РБКвчера в 23:55

Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга президента Путина

URA.Ruвчера в 20:25

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Ведомостивчера в 15:41

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Московский Комсомолецвчера в 18:15

«Мы назвали это „эффектом черных очков“, которые наши соотечественники надели и не снимают». Глава ВЦИОМ объяснил, почему падает доверие к Путину

Фонтанка.Рувчера в 16:41

Глава ВЦИОМа заявил, что рейтинг Путина падает, поскольку россияне не верят в завтрашний день

Эхо Москвывчера в 21:08

«Россияне не понимают, когда жизнь станет лучше»: глава ВЦИОМ о падении рейтинга Путина

Дождьвчера в 16:32
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Происшествия

Суд арестовал экс-главу Росграницы Безделова

Обновлено вчера в 13:45
Общество

Россияне стали экономить на еде и путешествиях

"Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".
Обновлено вчера в 03:06
Армия и оружие

Стало известно число заказанных истребителей Су-35С

Российские воздушно-космические силы (ВКС) получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С до конца 2020 года, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Обновлено в 01:04
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика

США утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран

Сингапур занял первое место в рейтинге конкурентоспособности стран в 2019 году, который составляет Международный институт управленческого развития (International Institute for Management Development, IMD), в то время как США опустились с первой на третью строчку.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Путин прибыл в Нур-Султан на саммит ЕАЭС

Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку

В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.
Обновлено в 00:39
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07
Общество

Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий

В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Экономика

ЦБ Венесуэлы отчитался о двукратном сокращении экономики за пять лет

Центральный банк Венесуэлы сообщил, что экономика страны с 2013 по 2018 год сократилась на 47,7%, передает ТАСС со ссылкой на доклад венесуэльского регулятора.
Обновлено в 00:39
Политика

Политический скандал в Австрии. Русскую изображала студентка из Боснии

Обновлено вчера в 19:57
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено вчера в 09:47
Экономика

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли

Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено вчера в 18:00
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Технологии

Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями

Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Канаде два человека погибли при крушении частного самолета

Обновлено в 00:26
Здоровье

Говорин: Новые правила обязательного медстрахования повысят эффективность программ здравоохранения в регионах

Всеобщая диспансеризация и двойной контроль за тарифами здравоохранения на региональном и федеральном уровнях, предусмотренные новыми правилами обязательного медицинского страхования, позволят повысить эффективность программ здравоохранения в регионах, считает координатор Центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.
Обновлено вчера в 08:02
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Обновлено вчера в 22:55
Здоровье

В России появился новый порядок контроля за лечением онкобольных

В России появилась новая система оказания помощи онкобольным. Теперь все лечение входит в систему обязательного медицинского страхования.
Обновлено вчера в 23:52
Политика

Захарова высмеяла требование к Зеленскому отказаться от русского языка

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала исполнение на Украине закона о государственном языке на примере президента страны Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 19:19
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Армия и оружие

Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35

Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Более 4,5 тыс. л нелегальной водки задержали на юге Красноярского края

Сотрудники полиции изъяли более 4,5 тыс. л нелегальной водки на юге Красноярского края.
Обновлено в 00:11
Футбол

Появились фотографии новой третьей формы «Ювентуса»

В Сети появились фотографии третьей формы "Ювентуса" на сезон-2019/20.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

В Екатеринбурге во время опрессовок забил коммунальный гейзер

Обновлено вчера в 23:45
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