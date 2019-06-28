Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик написал заявление на увольнение на имя председателя правительства Дмитрия Медведева. Об этом ТАСС сообщил в пятницу сам Валентик.

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Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Валентик подал в отставку. Соответствующее заявление Валентик направил на имя премьер-министра Дмитрия Медведева.

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