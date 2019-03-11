Общество
Руководитель ФАС заявил о переплатах за услуги ЖКХ в два разаPRO Город Чебоксары вчера в 02:00
По словам Игоря Артемьева, жители России уже давно переплачивают за коммунальные услуги. В соседних деревнях тарифы на ЖКХ, как он говорит, могут отличаться в десятки раз.
Читать в источнике
Оценить1442
И, как правило, дальше, когда мы начинаем выяснять, там работает сынуля какого-нибудь губернатора или какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который это все пробил через соответствующую региональную энергетическую комиссию и так далее.
— Игорь Артемьев, российский политикРоссийская газета 11 марта в 05:49
с чего всё началось
Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100 процентов себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, не доплачиваем этим коммунальным монстрам, — это все чушь собачья.НТВ11 марта в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:26, Ашберн
Шоу-бизнес
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
Обновлено вчера в 19:54
Хоккей
Малкин набрал 1000 очков за карьеру в НХЛ
Обновлено в 00:45
Футбол
Хет-трик Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Атлетико» в ЛЧ
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Палата представителей США приняла пакет антироссийских законопроектов
Еще один законопроект – Кремлевский акт – требует провести оценку политических планов российского руководства, в том числе потенциальных угроз для США и НАТО.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Саакашвили рассказал о планах Порошенко обменять Крым на членство в ЕС
Петр Порошенко в 2014 году хотел получить членство в Евросоюзе и НАТО в обмен на Крым, рассказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Обновлено вчера в 17:50
Общество
Первые беспилотные автомобили появятся на улицах Москвы в мае
На улицы Москвы и Казани в конце апреля — в начале мая 2019 года выйдут первые автомобили-беспилотники, Всего на столичные магистрали выйдут около 150 беспилотных автомобилей, пишет «Вечерняя Москва».
Обновлено в 00:53
Происшествия
Возгорание на газопроводе в ХМАО прекратилось
Разрыв с возгоранием произошел на 603-м километре газопровода "Ямбург - Тула-2" (ДЗО ПАО "Газпром" - ООО "Газпром трансгаз Югорск") около 20:24 мск 12 марта.
Обновлено в 00:53
Общество
Названы самые населенные регионы России
Ранее в марте Росстат назвал регионы с самой высокой смертностью.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Самолет врезался в мачту освещения в Шереметьево
Грузовой самолет Boeing-747 AirBridgeCargo врезался в мачту освещения в московском аэропорту Шереметьево, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 17:58
Политика
NYT: в Калифорнии введут мораторий на смертную казнь
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом планирует ввести мораторий на смертную казнь в штате. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:53
Политика
Транзит российского газа через Болгарию в Турцию остановят с 2020 года
С 1 января 2020 года Болгария перестанет быть транзитером российского газа в Турцию по Трансбалканскому коридору.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия
Обвиняемый в покушении на Киркорова назвал заказчиком Галкина
Хидирнеби Казуев, который является одним из фигурантов уголовного дела о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в июле 2017 года в Махачкале, заявил, что не планировал совершать теракт, а намеревался убить певца по заказу шоумена Максима Галкина.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
ООН: на Украине царит «атмосфера запугивания»
Управление верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН заявило, что на Украине царит "атмосфера запугивания".
Обновлено вчера в 23:44
Общество
Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях
Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
S7 временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8
S7 Airlines временно приостанавливает полеты Boeing-737 MAX 8 с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы в Эфиопии, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление авиакомпании.
Обновлено вчера в 14:48
Культура
Владимира Этуша проводили аплодисментами
Обновлено вчера в 05:57
Политика
Япония назвала российские учения на Курилах неприемлемыми
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Парламент Британии отверг сделку Мэй по Brexit
Парламент Великобритании проголосовал против соглашения премьер-министра страны Терезы Мэй с Евросоюзом по условиям Brexit.
Обновлено вчера в 17:14
Наука
Ученые назвали главную причину смертельных болезней сердца
Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что загрязнение воздуха приводит к большему числу смертей, чем было принято считать раньше.
Обновлено в 00:32
Происшествия
В Приамурье волк напал на четырех жителей села
Четверо жителей села Нижняя Ильиновка, Михайловского района Амурской области стали жертвами нападения волка.
Обновлено в 01:14
Общество
Россияне назвали самые востребованные цифровые госуслуги
В отчете BCG приводится список наиболее востребованных россиянами цифровых госуслуг.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Учителю физкультуры грозит срок за изнасилование школьницы в спортзале
Обновлено вчера в 15:44
Происшествия
Мать найденной в Москве «девочки-маугли» взяли под стражу
Обновлено вчера в 13:16
Происшествия
В Барнауле пациентку изуродовали во время круговой подтяжки лица
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг сотрудниками частной медицинской клиники Барнаула.
Обновлено в 00:35
Авто
Toyota представила для рынка России спецверсию Land Cruiser
Российские дилеры Toyota начали прием заказов на специальные версии внедорожников Land Cruiser 200 и Land Cruiser Prado от заводского тюнинг-ателье TRD (Toyota Racing Development).
Обновлено вчера в 11:23
Политика
США не хотят, чтобы их союзники в Европе зависели от российского газа
Вашингтон не желает, чтобы американские союзники в Европе находились в зависимости от поставок природного газа из России вследствие строительства «Северного потока — 2». Об этом заявил во вторник госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
«Яндекс.Такси» может ввести фиксированный доход для водителей
Сервис "Яндекс.Такси" планирует ввести гарантированный дополнительный доход для водителей.
Обновлено в 00:21