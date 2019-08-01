Политика
Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД ИранаГазета.Ru вчера в 22:45
Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа. Об этом сообщается на ее официальном сайте. По ее мнению, это решение американских властей является ошибкой.
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Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров
«Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.
Обновлено в 03:40
Политика
Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет
Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".
Обновлено в 02:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов
Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.
Обновлено в 00:20
Политика
Белый дом раскрыл содержание телефонного разговора Трампа с Путиным
Обновлено вчера в 23:48
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ — 2»
Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.
Обновлено в 03:01
Политика
Ляшко объединяется с Кличко для борьбы с «зелёной чумой»
Обновлено в 02:46
Политика
Против Порошенко возбудили еще одно дело о хищениях в армии
Госбюро расследований Украины возбудило дело о хищениях в армии против бывшего президента Петр Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома.
Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес
Народ высмеял завернувшуюся в «ковер» Гагарину
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО
Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.
Обновлено в 02:31
Футбол
Шюррле заявил, что рад переходу в «Спартак»
Обновлено вчера в 13:30
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила самый мощный смартфон в мире
Обновлено в 00:36
Финансы
Решение ФРС создает предпосылки для сохранения крепких позиций доллара в ближайшие месяцы
Итоги заседания ФРС создают предпосылки для сохранения крепких позиций доллара на горизонте ближайших месяцев.
Обновлено в 03:14
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Авто
Названа стартовая цена нового Suzuki Jimny в России
Сообщается, что самый дешевый вариант новинки будет стоить 1 млн 359 тыс. рублей. Продажи модели в России начнутся уже в августе этого года.
Обновлено в 03:50
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Экономика
Новые законы в России вступают в силу в августе 2019 года
В России с августа 2019 года в силу вступает ряд новых законов, о которых сообщили в Госдуме.
Обновлено в 00:48
Авто
Great Wall получил одобрение на СПИК
Обновлено в 01:44
Гаджеты
Представлен 27-дюймовый дисплей LG UltraFine 5K
Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью UltraFine 5K (27MD5KL), которая предназначена для последних компьютеров, ноутбуков и планшетов Apple.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия
Американский истребитель разбился возле Долины Смерти
Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Политика
Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН
Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.
Обновлено вчера в 18:50
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Авто
Построена самая быстрая газонокосилка в РФ
Специалистам компании Husqvarna удалось построить самую быструю газонокосилку в России, которая получила название «Дикая Клара».
Обновлено вчера в 15:51
Игры
ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett
Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54