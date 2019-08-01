Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа. Об этом сообщается на ее официальном сайте. По ее мнению, это решение американских властей является ошибкой.

Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД Ирана

Происшествия Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек 80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.

Происшествия Бастрыкин отправил в Сибирь следователей для выяснения причин пожаров «Бастрыкин для оказания практической помощи в установлении причин и условий, способствовавших возникновению и масштабному распространению огня, направил сотрудников центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в пожароопасные регионы», — указывается в заявлении.

Политика Порошенко сказал, кем видит себя через 10 лет Бывший украинский президент Петр Порошенко рассказал, кем видит себя через 10 лет. Об этом он сказал в интервью "Украинской Правде".

Общество В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.

Политика На Украине сравнили с реалити-шоу ситуацию вокруг курсов для депутатов Представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала NEWSONE заявил, что ситуация вокруг подготовительных курсов для депутатов партии «Слуга народа» напоминает реалити-шоу.

Экономика Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ — 2» Японская корпорация Mitsubishi приняла решение не инвестировать в строительство завода по сжижению природного газа (СПГ) «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщило агентство Bloomberg и подтвердила ТАСС пресс-служба компании.

Политика Против Порошенко возбудили еще одно дело о хищениях в армии Госбюро расследований Украины возбудило дело о хищениях в армии против бывшего президента Петр Порошенко, экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и чиновников Укроборонпрома.

Армия и оружие Минобороны опробовало военный интернет Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".

Политика Трамп объявил Бразилию основным союзником США вне НАТО Президент США Дональд Трамп объявил Бразилию одним из ключевых союзников Штатов, не входящих в состав НАТО.

Финансы Решение ФРС создает предпосылки для сохранения крепких позиций доллара в ближайшие месяцы Итоги заседания ФРС создают предпосылки для сохранения крепких позиций доллара на горизонте ближайших месяцев.

Общество Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".

Авто Названа стартовая цена нового Suzuki Jimny в России Сообщается, что самый дешевый вариант новинки будет стоить 1 млн 359 тыс. рублей. Продажи модели в России начнутся уже в августе этого года.

Экономика Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).

Экономика Новые законы в России вступают в силу в августе 2019 года В России с августа 2019 года в силу вступает ряд новых законов, о которых сообщили в Госдуме.

Гаджеты Представлен 27-дюймовый дисплей LG UltraFine 5K Компания LG Electronics пополнила ассортимент мониторов 27-дюймовой моделью UltraFine 5K (27MD5KL), которая предназначена для последних компьютеров, ноутбуков и планшетов Apple.

Происшествия Американский истребитель разбился возле Долины Смерти Истребитель Военно-морских сил США F / A-18E разбился возле Долины Смерти в штате Калифорния.

Происшествия Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.

Политика Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.

Политика Сенат утвердил Келли Крафт на пост постпреда США при ООН Сенат конгресса США утвердил кандидатуру Келли Крафт на должность постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН.

Финансы ФРС США понизила базовую процентную ставку Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

Авто Построена самая быстрая газонокосилка в РФ Специалистам компании Husqvarna удалось построить самую быструю газонокосилку в России, которая получила название «Дикая Клара».

Игры ЕА уже работает над играми для PS5 и Xbox Scarlett Финансовый директор Блейк Йоргенсен в ходе конференц-колла поспешил заверить инвесторов в том, что компания уже работает над новыми играми для PS5 и Xbox Scarlett.