Политика

Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД ИранаГазета.Ru вчера в 22:45

Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа. Об этом сообщается на ее официальном сайте. По ее мнению, это решение американских властей является ошибкой.
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Народ высмеял завернувшуюся в «ковер» Гагарину

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Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
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