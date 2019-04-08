Рука двигалась: Транспортировка раненых российских военных в пикапе боевиков по бездорожью могла им стоить жизниЦарьград 21:18

Боевики допрашивают военного правительственных войск САР о том, чти чьи тела находятся рядом с ним в кузове пикапа, солдат отвечает, что это российские военные. На видео видно осознанное движение руки российского военнослужащего, но его руку вне кадра мог шевелить другой боевик.

Рука двигалась: Транспортировка раненых российских военных в пикапе боевиков по бездорожью могла им стоить жизни

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