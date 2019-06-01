Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титулаРИА Новости 31 мая в 18:47

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис-младший оказался тяжелее британца Энтони Джошуа на 9 кг перед боем за четыре чемпионских пояса, сообщает Boxingscene. Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула

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