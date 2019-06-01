Единоборства

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титулаРИА Новости 31 мая в 18:47

Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис-младший оказался тяжелее британца Энтони Джошуа на 9 кг перед боем за четыре чемпионских пояса, сообщает Boxingscene. Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
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Джошуа — Руис. Видеотрансляция боя. Смотреть онлайн

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Энтони Джошуа против Энди Руиса. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе

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РИА Новости31 мая в 18:47

Энди Руис тяжелее Энтони Джошуа на 9 кг

Sports.ru31 мая в 17:28
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
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Мексиканский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Чемпион Северной Америки по версии NABF.
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