Единоборства
Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титулаРИА Новости 31 мая в 18:47
Американский боксер мексиканского происхождения Энди Руис-младший оказался тяжелее британца Энтони Джошуа на 9 кг перед боем за четыре чемпионских пояса, сообщает Boxingscene. Джошуа впервые в карьере проведет бой в США, в котором будет защищать титулы чемпиона WBA Super, WBO, IBF и IBO.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Происшествия
Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 27
Обновлено вчера в 07:25
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП
По предварительным данным, в результате ДТП пострадали шесть человек.
Обновлено в 03:15
Наука
Учеными обнаружена молекула, усиливающая иммунитет против рака
Обновлено в 03:45
Здоровье
Ученые определили необходимое для долгой жизни время отдыха
Медики из Университета штата Огайо пришли к выводу, что человеку необходимо минимум три недели отпуска ежегодно, чтобы восстановить силы и поправить здоровье.
Обновлено в 02:45
Общество
Хакеры атаковали информационные системы ЕГЭ
Два дня подряд на информационные системы единого государственного экзамена (ЕГЭ) продолжаются DDoS-атаки, сообщает Рособрнадзор.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Глава Социал-демократической партии Германии ушла в отставку
Председатель социал-демократической партии Германии Андреа Налес уходит в отставку.
Обновлено в 05:12
Общество
Мэр Анапы отказался платить за услуги Анастасии Волочковой
Мэр курортного города Юрий Поляков отменил госзакупку услуги «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено 30 мая в 15:33
Футбол
Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась
1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
Глава Нижегородской области дал поручения по пострадавшим в Дзержинске
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил постоянно следить за состоянием пострадавших в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске и оказывать им всю необходимую помощь.
Обновлено в 05:16
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Владимир Зеленский показал сына
В этом году Владимир Зеленский поделился милым семейным снимком и впервые показал младшего сына.
Обновлено в 03:00
Футбол
Фонсека может возглавить «Рому»
Под руководством Фонсеки Шахтер трижды завоевывал Кубок Украины и трижды становился чемпионом страны.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков не признал вину в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
Обновлено вчера в 19:17
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено в 03:34
Кино
Элтон Джон прокомментировал удаление сцен из «Рокетмена»
72-летний сэр Элтон Джон раскритиковал решение российских прокатчиков — компании «Централ Партнершип» - удалить ряд сцен из посвященного ему фильма «Рокетмен», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 02:09
Единоборства
Джошуа сенсационно проиграл Руису и лишился чемпионских титулов
Британец Энтони Джошуа сенсационно проиграл американцу Энди Руису-младшему в бою за титулы чемпиона мира по четырем версиям в тяжелом весе.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес
Целующего грудь блондинки Константина Меладзе сняли в баре
Сегодня СМИ облетела фотография, на которой мужчина, похожий на Константина Меладзе, веселится в баре с блондинкой.
Обновлено в 04:15
Авто
Какие новые модели автомобилей появятся в России летом
Летом этого года в России стартуют продажи одиннадцати новых автомобилей.
Обновлено вчера в 10:47
Гаджеты
Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США
Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Спорт
The Times: Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио 2020 года
Россию могут отстранить от летних Олимпийских игр 2020 года в Токио из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко, сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Израиль показал видео ракетного удара по Сирии
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак записала своего сына в секцию дзюдо
Ксения Собчак записала своего сына Платона в секцию дзюдо, о чем она рассказала подписчикам в разделе Stories, опубликовав несколько кадров с занятий.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
В США встревожены огневой мощью нового МиГ-35
В посвященной российскому истребителю МиГ-35 статье в издании The National Interest американские эксперты оказались встревожены огромной огневой мощью нового самолета.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских
В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Футбол
Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Происшествия
В реконструируемом павильоне на ВДНХ произошел пожар
Площадь пожара составила 20 кв. м. Представитель ВДНХ, в свою очередь, рассказал РБК, что задымление было обнаружено в запрудной зоне.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход
В венецианском канале Джудекка столкнулись круизный лайнер MSC Opera и туристический теплоход под названием Michelangelo.
Обновлено в 05:39
Политика
Месть за Huawei: Китай начал проверку американской компании FedEx
Власти Китая проведут расследование в отношении почтовой компании США FedEx.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус
В Кабуле взорвался автобус, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ).
Обновлено в 01:22