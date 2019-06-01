Единоборства

Энтони Джошуа и Энди Руис прошли взвешиваниеAllboxing.ru 31 мая в 17:23

Вес Джошуа составил 112,4 кг, Руис, который выходит на бой всего после пяти недель подготовки, показал на весах 121,5 кг — рекордный для себя вес за последние пять лет (обычно он весит перед поединком 112-118 кг).
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Руис перевесил Джошуа более чем на 9 килограммов

Матч ТВ31 мая в 17:57

Джошуа оказался легче Руиса на церемонии взвешивания

Газета.Ru31 мая в 19:30

Руис перевесил Джошуа перед боем за четыре титула

РИА Новости31 мая в 18:47

«Нокаут с кисточкой»? Дебют Джошуа в США на Sportbox.ru

Sportbox.RUвчера в 08:37

Энди Руис тяжелее Энтони Джошуа на 9 кг

Sports.ru31 мая в 17:28

Джошуа оказался легче Руиса более чем на 9 кг

Чемпионат31 мая в 17:27

Джошуа: «Я приехал в США, чтобы завоевать эту землю»

Sport.ru31 мая в 10:14
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Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

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Армия и оружие

В армии Израиля прокомментировали ракетные удары по Сирии

Израильские военные атаковали в Сирии две артиллерийские и одну зенитно-ракетную батарею в ответ на обстрел с территории соседнего государства.
Обновлено в 00:17
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана покупателей в автосалонах

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Обновлено вчера в 03:53
Происшествия

В Кабуле взорвался начиненный взрывчаткой автобус

Обновлено в 01:22
Единоборства

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Авто

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Политика

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Происшествия

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В Адыгее пассажирский поезд столкнулся с грузовым КамАЗом. Об этом сообщили "РГ" в МЧС республики.
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Происшествия

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Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

СМИ назвали F-35 худшим образцом вооружения США

Американский портал Business Insider назвал истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии США вооружения.
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

О последствиях взрывов в Дзержинске рассказали власти

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что последствия взрывов на заводе "Кристалл" затронули 70 детских садов и 31 школу в Дзержинске, передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:14
Происшествия

Пир заключенных в колонии под Орлом проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области проверит видео, на котором заключенные колонии №2 в Ливнах "пируют" на Пасху, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 14:06
Происшествия

Задержаны выстрелившие в голову 5-летнему мальчику полицейские

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сообщил, что полицейские, выстрелившие в голову пятилетнему мальчику под Киевом, задержаны, передает УНИАН.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

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Звезда привыкла прятать лицо малышки за смайликами, но спортсмен не стал скрывать дочку. Кудрявцева решила поддержать инициативу мужа.
Обновлено вчера в 14:38
Спорт

СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020

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Космос

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Обновлено 30 мая в 17:00
Происшествия

Причиной смерти Рейеса могло стать превышение скорости

Вероятной причиной трагедии называется превышение скорости. Скорость движения автомобиля могла составлять 200 км/ч.
Обновлено вчера в 09:45
Космос

Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch

Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Следователи предъявили обвинение в убийстве заместителя председателя районной Общественной палаты Евгении Исаенковой экс-главе Раменского района Московской области Андрею Кулакову.
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Происшествия

Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео

В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.
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Технологии

Стало известно, как дети взаимодействуют с «умными» колонками

На втором месте среди самых востребованных запросов стал ответ на вопросы – 44%.
Обновлено вчера в 12:38
Хоккей

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Почти тут же россиянин Иван Барбашев разрыв сократил, но Крюг снова сделал разницу "+4". В третьем периоде Парайко забил второй гол за "Блюз", но Аччари и Юханссон довели счет до разгромного.
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Политика

В Китае считают сотрудничество с США единственно правильным выбором

Сотрудничество является единственно правильным выбором для США и Китая, противостояние лишь может причинить вред обеим сторонам, говорится в опубликованной Госсоветом КНР Белой книге относительно позиции Китая по торгово-экономическим консультациям.
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Игры

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Создатели Minecraft из Mojang в блоге компании сообщили, что 25 июня оба сезона Minecraft: Story Mode изымут из цифровых магазинов.
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Владимир Кузьмин вышел в свет с невестой

За кулисами была замечена и невеста музыканта Светлана Карпухина, которая продемонстрировала внушительное кольцо на безымянном пальце.
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Политика

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Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Sunday Times, что Великобритании не стоит платить Евросоюзу 39 миллиардов фунтов стерлингов (50 миллиардов долларов) за Brexit.
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Британские ученые раскопали туалет возрастом 9 тысяч лет

Британские ученые нашли в Турции туалет, чьей возраст оценивается примерно в 9 тыс. лет.
Обновлено 31 мая в 11:00
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Ученые установили необходимое для долгой жизни время отдыха

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Обновлено вчера в 22:18
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Энтони Джошуа
Британский боксёр
Непобеждённый британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион ХХХ Олимпийских игр в весовой категории свыше 91 кг. Самый перспективный боксёр года по версии авторитетного журнала «The Ring». Чемпион мира по версии IBF, WBA, WBO, IBO в тяжёлом весе. Награждён орденом Британской империи.
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