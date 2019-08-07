Футбол
Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 05:25
25-летний итальянец согласовал условия личного контракта с "канонирами", утверждает Corrierre dello Sport. Лондонцы готовы платить Ругани 4 миллиона евро в год. Теперь клубам осталось обсудить условия трансфера.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:53, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено вчера в 11:35
Политика
Глава ЦИК заявила об устаревшем механизме сбора подписей за кандидатов
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов на выборах устарел и нуждается в изменениях, заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК.
Обновлено в 08:36
Политика
Скотланд-Ярд изучил связь между Путиным и отравлением Скрипалей
Скотланд-Ярд изучил, мог ли президент России Владимир Путин играть какую-либо роль в попытке отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 07:34
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Подозреваемого в убийстве Михаила Круга привезли на место преступления
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Убийцу адвоката Вавилиной приговорили к 19 годам колонии
Обновлено в 07:32
Футбол
«Зенит» может разорвать контракт с Заболотным
Санкт-петербургский «Зенит» может расторгнуть контракт с нападающим Антоном Заболотным. Об этом августа сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 06:21
Кино
Моника Левински спродюсирует сериал об импичменте Биллу Клинтону
Обновлено в 08:37
Кино
Disney переснимет «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 05:40
Общество
Студенты РГГУ выступили против отчислений за митинги
Ранее ректор пообещал провести оппозиционные чистки в вузе Учащиеся, аспиранты и выпускники Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) выступили против отчисления студентов, привлеченных к ответственности за участие в несанкционированных акциях.
Обновлено в 05:56
Политика
ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено в 07:02
Наука
Учёные рассказали о влиянии кофе и алкоголя на сон
Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США пришли к выводу, что компоненты кофе снижают риск развития нейродегенеративных заболеваний.
Обновлено в 08:36
Политика
В Кремле рассказали детали телефонного разговора Путина с Зеленским
По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Экономика
Walt Disney сократил прибыль в третьем финквартале на 51%
В расчете на акцию чистая прибыль сократилась до $0,79 до $1,95, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 03:12
Экономика
Bloomberg: дочерние компании могут продать еще 3,7% акций «Газпрома»
Дочерние компании «Газпрома» могут продать оставшиеся у них квазиказначейские акции «Газпрома» на сумму $3 млрд этой осенью, пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, которые знакомы с планами компании.
Обновлено в 06:26
Общество
Парк Горького анонсировал фестиваль в день акции протеста
Аналогично мэрия Москвы анонсировала за несколько дней до проведения в парке Горького фестивали «Бургерфест» 27 июля и «Шашлык Live» 3 августа с участием DJ Smash, Artik&Asti, Maruv, «Сплин», Uma2rman и другими артистами, однако некоторые из них позже отказались выступать.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Минобороны может приравнять Северный флот к военному округу
Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы России.
Обновлено в 08:45
Политика
Зеленский отреагировал на петицию об увольнении Богдана
Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на петицию об увольнении главы офиса президента Андрея Богдана, заявив, что уже освободил его от занимаемой должности.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Анапе произошел крупный пожар в гостинице
Выяснилось, что происходит горение кровли на площади 20 кв. м. В 18.00 пожар был локализован на площади 20 кв.м. К ликвидации пожара привлечены 22 человека и 7 единиц техники.
Обновлено в 06:01
Происшествия
На тюменской ферме тысяча свиней погибла от удара током
В небольшом селе Сединкино на юго-востоке Тюменской области погибло около тысячи свиней.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Снявшая обручальное кольцо Глюкоза впервые высказалась о разводе
Артистка дала интервью, в котором подтвердила, что действительно не носит обручальное кольцо.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Пассажир устроил дебош на рейсе Симферополь – Петербург
Пассажир рейса Симферополь – Петербург устроил дебош во время полета. Об этом сообщает МВД управления на транспорте, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:20
Общество
Приставы устроили рейды по квартирам участников протеста 27 июля
Сотрудники столичного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) провели рейды по домам горожан, задержанных на несогласованной акции протеста в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:54
Кино
Художник Marvel показал Киану Ривза в образе короля Атлантиды
Обновлено в 06:01
Происшествия
Три суда Москвы получили анонимные сообщения с угрозами взрыва
Тверской и Мещанский районные суды Москвы проводят эвакуацию в связи с полученными анонимными сообщениями с угрозами взрыва.
Обновлено в 07:51
Технологии
«ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей
Позже разработчики действительно скрыли число лайков под постами сначала для Канады, а позже для ещё шести стран, включая Австралию, Италию, Бразилию и Японию.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
У половины российских семей оказались непогашенные кредиты
Каждая вторая российская семья (51%) имеет непогашенный кредит, чуть меньше половины семей в России (48%) не связаны такого рода обязательствами, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в среду в "Интерфакс".
Обновлено в 03:45