Футбол
Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 05:25
25-летний итальянец согласовал условия личного контракта с "канонирами", утверждает Corrierre dello Sport. Лондонцы готовы платить Ругани 4 миллиона евро в год. Теперь клубам осталось обсудить условия трансфера.
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Экономика
Минтруд прокомментировал данные о бедности среди детей в России
В Министерстве труда и социальной защиты прокомментировали «РИА Новости» информацию о том, что четверть детей в России живут за чертой бедности.
Обновлено в 09:09
Политика
Артемий Лебедев заявил, что покинул Россию
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Путину доложили о ситуации в Киргизии
Обновлено в 11:56
Кино
Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм
Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали – посольство
Жертвами атаки стали 18 человек Граждане РФ не пострадали при взрыве около полицейского участка в столице Афганистана, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России.
Обновлено в 09:23
Энергетика
Цена на нефть опустилась ниже 58 долларов за баррель
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января 2019 года.
Обновлено в 09:06
Общество
В Москве ожидается погодный коллапс
Обновлено в 12:14
Культура
В России откроется передвижная выставка «100 лет Баухаусу»
Открытие передвижной выставки «100 лет Баухаусу» состоится в Москве 11 августа.
Обновлено в 11:42
Политика
Памфилова допустила вынесение вотума недоверия главе Мосгоризбиркома
"Москва становится туристическим городом, а сейчас показывают только каски (имеются в виду шлемы сотрудников ОМОН - ИФ), рухнет вся эта туристическая индустрия", - добавила Памфилова.
Обновлено в 10:55
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет беспилотника «Охотник»
Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube в среду, 7 августа, первый полет нового российского тяжелого беспилотника «Охотник».
Обновлено в 08:26
Общество
Умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Фэшн-директор магазина ЦУМ и вице-президент компании Mercury Алла Вербер умерла на 62-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:03
Армия и оружие
В США испытали мощнейший гиперзвуковой двигатель для истребителя
Военные США заявили об успешных испытаниях самого мощного гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя, об этом сообщают американские СМИ.
Обновлено в 06:18
Технологии
OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России
Британская компания OneWeb отозвала заявку на получение радиочастот в России для работы своей глобальной группировки спутников связи.
Обновлено в 09:18
Шоу-бизнес
Максим Виторган опубликовал первое совместное фото с Нино Нинидзе
46-летний актер опубликовал у себя в инстаграм-историях нежную фотографию, на которой он держит за руку свою 28-летнюю возлюбленную.
Обновлено в 09:59
Экономика
Объем серых зарплат в России превысил 13 трлн рублей
В России в прошлом году объем серых зарплат достиг 13 трлн рублей.
Обновлено вчера в 19:33
Происшествия
ФСИН проверит информацию о пытках в «Крестах»
Обновлено в 08:44
Политика
Зеленский заблудился у президентского дворца в Анкаре
Президент Украины Владимир Зеленский, прибывший в Турцию с визитом, запутался в маршруте своего движения во время церемонии у президентского дворца в Анкаре, турецкому лидеру Тайипу Эрдогану пришлось направить его на верный путь.
Обновлено в 12:07
Здоровье
Названы профессии, чаще всего вызывающие рак
Согласно проекту постановления о премировании врачей за выявление онкологических заболеваний у пациентов во время диспансеризации или профосмотров, премия за каждый случай впервые обнаруженного рака при подтверждении диагноза составит 1000 рублей.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за гибели четырёх украинских военнослужащих в результате обстрела в Донбассе, сообщает УНИАН.
Обновлено в 02:52
Футбол
«Спартак» вылетел в Швейцарию на матч с «Туном»
Футболисты московского «Спартака» во вторник днем отправились в Швейцарию на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Туна».
Обновлено вчера в 08:57
Общество
Любимую дачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Государственную дачу генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Избитой в Ингушетии девочке ампутируют руку
Консилиум врачей принял решение ампутировать руку семилетней девочке, которая была госпитализирована с различными травмами.
Обновлено вчера в 01:17
Футбол
Агент Чалова высказался о переходе игрока в «Кристал Пэлас»
Агент нападающего московского ЦСКА Федора Чалова Шандор Варга дал комментарий по поводу того, что английски "Кристал Пэлас" сделал предложение его клиенту, передает Sport24.
Обновлено в 09:39
Кино
Disney перезапустит комедии «Один дома» и «Ночь в музее»
Обновлено в 03:29
Здоровье
Вместо тампона с губкой для посуды неделю проходила москвичка
Чтобы решить проблему, она решила использовать вместо тампона губку для мытья посуды.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Украина готовится начать боевые действия под Мариуполем
Украинская армия готовится к активным боевым действиям против республики на Мариупольском направлении.
Обновлено в 08:03
Политика
Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан
Чеченцы не участвовали в нападении ваххабитов на территорию Ботлихского и Новолакского районов Дагестана в августе-сентябре 1999 года.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская рассказала о жизни с Андреем Аршавиным
Имя своего избранника телеведущая предпочла скрыть. Кроме того, Барановская прокомментировала возможность воссоединения с Аршавиным.
Обновлено в 09:55