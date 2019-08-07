Футбол

Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»Спорт-Экспресс 05:25

25-летний итальянец согласовал условия личного контракта с "канонирами", утверждает Corrierre dello Sport. Лондонцы готовы платить Ругани 4 миллиона евро в год. Теперь клубам осталось обсудить условия трансфера.
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«Арсенал» согласовал условия личного контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

Sport24.ru05:26

«Арсенал» согласовал трансфер Ругани

Советский спорт05:25

Ругани согласовал условия личного контракта с «Арсеналом»

Спорт-Экспресс05:25

«Арсенал» согласовал условия контракта с защитником «Ювентуса» Ругани

Чемпионат04:35

«Арсенал» согласовал личный контракт с защитником «Ювентуса» Ругани

Sports.ru04:20

«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Ругани

Матч ТВ02:26

«Арсенал» согласовал условия личного контракта с Ругани

Sportbox.RU02:26
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