Ругани согласовал с «Ювентусом» новый контракт на 4 годаSport24.ru 13:12

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит выступать за туринский клуб и подпишет с ним новый контракт. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний футболист согласовал с «Ювентусом» новый контракт сроком на 4 года. По новому соглашению зарплата Ругани увеличится до 3 миллионов евро в год.

Ругани согласовал с «Ювентусом» новый контракт на 4 года

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