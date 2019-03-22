Ругани согласовал с «Ювентусом» новый контракт на 4 годаSport24.ru 13:12

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани продолжит выступать за туринский клуб и подпишет с ним новый контракт. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 24-летний футболист согласовал с «Ювентусом» новый контракт сроком на 4 года. По новому соглашению зарплата Ругани увеличится до 3 миллионов евро в год.

Ругани согласовал с «Ювентусом» новый контракт на 4 года

Театры В Польше поставили спектакль по книге Гитлера «Майн Кампф» Спектакль представляют в варшавском театре «Повщехны», основанном в 1944 году. Актеры дословно цитируют текст Адольфа Гитлера.

Политика Мюллер завершил расследование «российского дела» Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Здоровье В Петербурге врачи восстанавливают половые органы «бесполому» ребенку По данным издания «Петербургский дневник», маленький пациент родился с хромосомным набором девочки, однако внешние половые органы у пациента полностью отсутствовали, а внутренние были в наличии лишь частично.

Политика США ввели санкции против венесуэльского госбанка BANDES Вашингтон принял решение о введении санкций в отношении Банка экономического и социального развития Венесуэлы (BANDES).

Шоу-бизнес Елена Беркова выходит замуж в шестой раз Как признавался пиар-директор артистки Максим Клименко, Беркова основательно готовилась к своему дню рождения, сидела на диетах, это и сыграло с ней злую шутку.

Происшествия Следствие просит продлить арест Рауфу Арашукову Басманный суд Москвы 26 марта рассмотрит ходатайство о продлении срока ареста Рауфу Арашукову, обвиняемому в убийствах, сообщили РИА Новости в суде.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Авто В России ретрокары получат специальные номера В России для иностранных и советских классических автомобилей введут специальные паспорта и особые номера, сообщает «Коммерсантъ».

Шоу-бизнес Похороны Юлии Началовой превратили в шоу, считает Лариса Удовиченко Российская актриса театра и кино Лариса Удовиченко после похорон Юлии Началовой гневно высказалась о журналистах.

Происшествия Машинист остановил поезд и спас привязанную к рельсам собаку В Гатчинском районе Ленинградской области машинист остановил поезд, чтобы освободить привязанную к рельсам собаку.

Футбол Португалия и Украина сыграли вничью Сборная Португалии и Украины в отборочном турнире Евро-2020 сыграли вничью со счетом 0:0.

Общество Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спорт Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Происшествия Ссора двух YouTube-блогеров привела к массовой драке на площади Двое YouTube-блогеров, проживающих в Германии, затеяли драку на центральной площади Берлина после того, как обменялись оскорблениями в Instagram.

Происшествия Предполагаемый палач ИГ пойман в Венгрии Власти Венгрии задержали мужчину, который, по предварительным данным, обезглавливал людей в Сирии, передает РИА "Новости".

Кино Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт «Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.

Экономика Росавиация объяснила отказ Red Wings от Airbus проблемами с лизингом Представитель Росавиации сообщил, что отказ авиакомпании Red Wings от самолетов Airbus A220-300 связан не с отказом в выдаче сертификации, а со сложностями с лизингом.

Культура Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».

Авто Следующий Porsche Cayenne может стать электромобилем Напомним, ранее в Porsche объявили о намерении сделать электромобиль из нового кроссовера Macan, одновременно сохранив в производстве версию с бензиновым мотором.

Политика Россию попросили защитить киргизов в Якутии Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.