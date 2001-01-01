Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 годаЧемпионат 08:00

Защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани не покинет свою команду. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, футболист согласовал с туринским клубом новый контракт сроком на четыре года. Отмечается, что по новому соглашению зарплата Ругани увеличится до € 3 млн в год.

Ругани подпишет с «Ювентусом» новый контракт на 4 года

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