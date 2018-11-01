Футбол

Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»
Чемпионат
05:49

Как сообщает Corrierre dello Sport, спортивный директор «Ромы» Мончи уже провёл переговоры с агентом футболиста о возможном преходе в стан римской команды. Ругани недоволен, что у него нет регулярной игровой практики в «Ювентусе», и хочет летом будущего года перейти в другую команду.
Чемпионат05:49

Подробнее о событии

Ругани может сменить «Ювентус» на «Рому»

Евро-футбол.ру06:32

Ругани дал согласие на переход в «Рому»

Soccer.ru06:08

Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»

Чемпионат05:49

Игрок «Ювентуса» может перейти в «Рому»

Еженедельник Футбол05:56

Ругани может перейти из «Ювентуса» в «Рому»

Sports.ru05:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 06:50, Ашберн
Футбол

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в молодежном первенстве

Обновлено в 06:32
Футбол

Массимилиано Аллегри: «Роналду заслужил „Золотой мяч“»

Обновлено в 06:33
Футбол

Сергей Семак: «Проблема Дзюбы не может раствориться»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 15-го тура РПЛ против «Ростова».
Обновлено в 06:35
Футбол

Тевес спас выбежавшего на поле фаната от охраны

Форвард «Боки Хуниорс» Карлос Тевес спас болельщика, выбежавшего на поле, от охраны.
Обновлено в 06:00
Футбол

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мане

Обновлено в 05:46
Футбол

Футболист Хави оценил шансы Неймара вернуться в «Барселону»

Бывший капитан «Барселоны» испанец Хави не считает возможным возвращение бразильского нападающего Неймара из ПСЖ в «Барселону».
Обновлено в 05:37
Футбол

Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
Обновлено в 05:49
Футбол

Защитник «Атлетико» может пропустить матч с «Барселоной»

Обновлено в 04:44
Футбол

ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
Обновлено в 06:24
Футбол

«Зенит» реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч со «Славией»

Пресс-служба "Зенита" информирует о том, что клуб реализовал все билеты на гостевую трибуну на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы со "Славией".
Обновлено в 05:53
Футбол

«Спартак» интересуется Меркуловым, Скопинцевым и Черновым

«Спартак» намерен усилить позиции крайних защитников в зимнее трансферное окно, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 03:26
Футбол

Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
Обновлено в 02:54
Футбол

Роналду примет участие в акции против насилия над женщинами

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду поучаствует в акции против насилия над женщинами.
Обновлено в 05:28
Футбол

Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
Обновлено в 03:07
Футбол

Как работают арбитры ВАР. Опубликованы переговоры судей матча «Барселона» - «Реал»

Ла лига опубликовала переговоры арбитров матча чемпионата Испании "Барселона" - "Реал" (5:1). На 30-й минуте судья назначил пенальти в ворота мадридцев, посовещавшись с судьями ВАР.
Обновлено в 06:31
ещё по теме
Даниеле Ругани
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Мончи
Испанский футболист
Испанский футболист и футбольный функционер. Спортивный директор итальянского футбольного клуба «Рома».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное