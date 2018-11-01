Как сообщает Corrierre dello Sport, спортивный директор «Ромы» Мончи уже провёл переговоры с агентом футболиста о возможном преходе в стан римской команды. Ругани недоволен, что у него нет регулярной игровой практики в «Ювентусе», и хочет летом будущего года перейти в другую команду.

Чемпионат 05:49