Музыка

Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победыВзгляд.ру 08:10

Рудковская указала, что Филипп Киркоров делал ставку на «сумасшедший вокал» Лазарева, однако, по ее словам, одного вокала мало. Единственное, чего не хватило для победы – это «хитовости» песни.
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Яна Рудковская
Сережа был ярчайшей звездой на Евровидении. Песня Сережи зацепила всех, мне писали американцы, голландцы, что он супер… Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы.
— Яна Рудковская, российская ведущаяФАН 07:40

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российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash!!, продюсер дуэта Dvoe. Лауреат премии «Золотой граммофон»; многократный участник, а с 2007 года - ведущий фестиваля «Песня года». Представлял Россию в конкурсе песни «Евровидение-2016», где занял 3 место, выиграв при этом по результатам зрительского голосования.
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