Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победыВзгляд.ру 08:10

Сережа был ярчайшей звездой на Евровидении. Песня Сережи зацепила всех, мне писали американцы, голландцы, что он супер… Но одного вокала мало, чтобы песня была хитом. Вот этого шага — хитовости — не хватило до победы.

Рудковская указала, что Филипп Киркоров делал ставку на «сумасшедший вокал» Лазарева, однако, по ее словам, одного вокала мало. Единственное, чего не хватило для победы – это «хитовости» песни.

Рудковская сказала, чего не хватило Лазареву для победы

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